Anitta faz apelo a brasileiros sobre amigo 'gringo': 'Não cobrem mais caro'

A cantora Anitta recebeu um amigo do exterior no Brasil e pediu para que os vendedores brasileiros não cobrassem preços exorbitantes do rapaz

Sendo verdade, ou não, o boato de que "gringo" paga mais, Anitta achou melhor garantir que um de seus amigos estrangeiros, que está de visita ao Brasil, não fosse explorado por causa da nacionalidade e fez um apelo aos brasileiros nas redes sociais, nesta quarta-feira (31). Com bom-humor, a cantora divertiu internautas com o pedido.

"Esse aqui é o meu amigo Dillian. Ele está no Brasil curtindo, então sejam legal com o meu amigo, hein? Eu dei todas as plantas do Brasil para ele. Ah, e não cobrem mais caro só porque ele é gringo! Porque ele é pobre", disparou a poderosa, tirando risadas dos brasileiros que estavam com ela no ambiente.

Dillian, que não entendeu a piada da artista perguntou o motivo das risadas, mas entrou na brincadeira e riu junto com Anitta. Nas redes, o apelo divertiu internautas: "Ela é um ícone que fala na cara", comentou um fã da cantora. "Essa mulher é o cão! A Anitta caótica de 2013 está vivíssima", brincou um usuário do X.

Influenciador avalia viagem com Anitta

Recentemente, Anitta esteve na ilha de St. Tropez, na França, acompanhada de alguns amigos, entre eles o influenciador Alvaro, que viajou com a poderosa pela primeira vez. Depois de viver dias mágicos ao lado da cantora, o rapaz usou as redes sociais para contar como foi a viagem, pontuando que se divertiu, mas que ficou um pouco tímido na presença da amiga, ainda que tenha se divertido.

"Eu perto dela ficou muito tímido, porque ela me intimida. É a Anitta do seu lado, então, eu fico muito calado. Mas toda vez que eu abria a boca pra fazer uma piada ela ria, ria muito. Tento me soltar, mas aí eu penso: 'vou soltar besteira perto dessa mulher inteligente'. Mas, foi maravilhoso demais. Viajarei sempre que for chamado!", disse ele.