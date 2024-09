Angélica, Xuxa e mais famosos pedem liberdade de defensor das baleias preso

Angélica, Xuxa, Vladimir Brichta e outros famosos se unem para pedir liberdade de ativista preso por lutar contra a caça ilegal às baleias

Angélica, Xuxa, Vladimir Brichta e outras celebridades brasileiras se mobilizaram em uma campanha para pedir a libertação de Paul Watson, fundador da Sea Shepherd. Em um vídeo nas redes sociais, os artistas se uniram para destacar sua luta contra a caça ilegal de baleias e libertar o defensor, que está detido desde julho na Groenlândia, Dinamarca.

Além de Angélica, Xuxa e Vladimir, outros famosos engajados na causa animal, como Renato Góes, Fábio Porchat, Débora Lamm, Cristiana Oliveira, Bella Campos, Andréia Horta, Antônio Pitanga e Junno Andrade, aparecem no vídeo. Eles alertam sobre a prisão do ativista, narram sua história e fazem um apelo pela sua liberdade.

“Capitão Paul Watson está preso, um homem que dedicou mais de 50 anos para proteger as baleias ao redor do mundo. A estimativa é que o trabalho dele já tenha salvado a vida de mais de 6.500 baleias. Neste ano, o Japão botou no mar o maior baleeiro que já foi construído. Inclusive, já avisou que eles vão se dar ao direito de matar mais de 200 baleias”, os famosos alternam a narração.

“Por isso, Watson estava indo protestar e acabou preso na Dinamarca a pedido do Japão. Agora, o capitão corre risco de ser extraditado e condenado a 15 anos de prisão, mas a luta pelo meio ambiente é uma luta de todos! O governo da Dinamarca pode dar um grande passo em direção ao futuro libertando Watson”, disseram as celebridades.

No final do vídeo, os artistas ressaltam a importância de defender o meio ambiente e proteger as baleias da caça ilegal. Eles pedem ao público que também se mobilize, comentando sobre o assunto e solicitando a liberdade do ativista, que está preso desde julho deste ano, quando tentou interceptar os navios baleeiros japoneses.

Quem é Paul Watson?

Como destacado pelos famosos no vídeo, Paul Watson é um ativista dedicado ao oceano e à vida marinha, com quase 50 anos de trabalho na área. Ele é o fundador de uma organização sem fins lucrativos voltada para a conservação e proteção dos ecossistemas marinhos, com um foco especial na proteção das baleias.

Após ser preso em 21 de julho, Paul chegou a enviar uma carta para agradecer o apoio dos brasileiros: “A Sea Shepherd Brasil, juntamente com a Sea Shepherd França, têm sido ferozmente leais ao espírito, ao propósito e aos objetivos originais do movimento Sea Shepherd que criei em 1977”, ele declarou e destacou as iniciativas da fundação para proteger os botos na Amazônia.