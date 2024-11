Angélica conta tática para não sofrer com críticas feitas em redes sociais

Convidada do Mais Você nesta quarta-feira, 13, Angélica contou como faz para lidar com as criticas que recebe em suas redes sociais

Nesta quarta-feira, 13, a apresentadora Angélicafoi a convidada do ‘Mais Você’ e tomou um café da manhã daqueles ao lado deAna Maria Braga. Durante o papo, Angelica falou sobre seu novo programa ‘50 & Uns’, do Globoplay e falou sobre como faz para lidar com os haters na internet. Ela mesmo citou a estratégia que tem para não sofrer com as críticas nas redes sociais.

Em um dos episódios de seu programa, Angélica propôs aos seus convidados o desafio de postar uma foto em que dessem destaque ao corpo em seus perfis nas redes sociais. Juntos, eles viram os comentários dos fãs e também dos haters, o que chamou a atenção de Ana Maria.

"Você acha que as mulheres são sensíveis a esse tipo de comentário? Você sentiu ali que os homens... Me parecem que eles não ligaram muito, né?", perguntou Ana Maria sobre os comentários negativos que os três viram nas publicações.

"Acho que as mulheres são mais sensíveis, porque acho que as mulheres são mais sofridas nesse lugar. A gente já é historicamente agredida ou provocada há muito mais tempo. (...) Acho que a mulher sofre mais, se importa mais com a opinião, o que é assustador...", disse.

Angélica ressaltou que vê nas novas gerações menos julgamento em relação ao corpo: "Essa nova geração vem abrindo essa coisa mais feliz de não ficar julgando, mas aí vem a internet e as redes sociais testando o nosso limite e a nossa paciência", disse a apresentadora. "Qual o tamanho da sua paciência?", perguntou Ana.

A esposa do Luciano então contou a sua estrategia para não deixar que os haters a atinjam: "A minha é não ler os comentários. Ali (no programa), a gente fez o experimento e teve que ler. Mas eu prefiro não (ler), porque acho que cada um tem sua opinião mesmo, as pessoas são raivosas, já acordam com o pé esquerdo e querem agredir alguém. Não vai mudar nada. Eu quero saber da minha verdade, não a que as pessoas querem que seja", respondeu Angélica.

"Não é todo dia que é fácil. Tem dia que a gente está mais vulnerável, mais sensível e dá aquela olhadinha e fala: 'Ai, não devia ter olhado'. Mas olhou e já sentiu... E o que essa pessoa importa para mim? A opinião de quem importa?", finalizou ela