André Marques celebra conquista na luta contra vício: 'É difícil, lembro toda hora'

O apresentador André Marques usou as redes sociais nesta terça-feira, 18, para compartilhar uma conquista importante. Ele gravou um vídeo para contar que está há um ano sem fumar e que ainda luta para não retomar o vício. Além disso, lembrou que, durante esse período, manteve-se firme em seu propósito, mesmo em meio ao luto pela perda de uma de suas cachorras.

"Dia 18 de março de 2025. Há exatamente um ano eu parava de fumar. Eu estava na Serra da Canastra, que é um dos lugares que eu mais amo no mundo, no meio da natureza. Agora eu estou aqui na Georgia, nos Estados Unidos, no meio da natureza também. E eu me senti na obrigação de vim dividir essa data tão especial e agradecer, porque eu sei que tem muita gente que torceu por mim, que torce por mim. E eu queria dizer que é difícil, sim", iniciou ele no vídeo.

"Às vezes, eu até sonhei fumando, só que hoje eu tenho uma vida muito melhor, isso é óbvio, o cigarro não tem como fazer bem para ninguém. Esse um ano foi o ano que eu mais evoluí espiritualmente, que eu mais cresci em vários sentidos e foi o meu ano que eu senti a minha maior dor, eu perdi a Gorda, a minha cachorra, todo mundo sabe da história. Todo mundo achou que eu ia voltar a fumar, eu já tinha engordado um pouco", acrescentou.

"Ressignifiquei tudo isso, emagreci, parei de fumar, comecei a cuidar mais da minha saúde, sinto a presença e o meu amor por ela me ajudando lá de um outro lugar, que eu sei que um dia eu vou encontrar com ela, mas a minha mensagem é para você acreditar que você pode parar de fumar", continuou André, que contou que chegou a fumar 4 maçõs de cigarro por dia.

E o apresentador confessou ainda sobre as dificuldades do processo. "É difícil, eu lembro toda hora, só que é você contra você mesmo, ninguém pode fazer por você, ninguém pode parar de fumar por você. Eu sou um baita exemplo que é possível. Eu ouvi de amigo: 'Cara, se o André parou de fumar, meu irmão, qualquer um pode parar'. Eu fumava muito. Já parei e voltei várias vezes, mas dessa vez eu estou há um ano limpo", completou.

Veja o desabafo completo: