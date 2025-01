Anahí quebra silêncio após investigação por suposta fraude em reality show no México

Anahí se manifestou após ver seu nome envolvido em uma suposta fraude no ¿Quién es la Máscara?, versão mexicana do The Masked Singer

A cantora e atriz Anahí decidiu se manifestar após ver seu nome envolvido em uma suposta fraude no ¿Quién es la Máscara?, versão mexicana do The Masked Singer. A investigação, contra a ex-integrante do grupo RBD, e sua empresária, Danna Vázquez, foi aberta pela emissora mexicana Televisa, e alega que informações confidenciais sobre a atração foram vazadas, o que teria comprometido a dinâmica do programa.

Em um comunicado compartilhado no Instagram nesta terça-feira, 14, Anahi escreveu: "Sobre o que foi dito nas últimas horas a respeito da minha participação no programa “¿Quién es la Máscara?”, compartilho o seguinte: Nesta temporada, da qual participei, tivemos um enorme sucesso, quebrando recordes de audiência que chegaram a quintuplicar os números alcançados na temporada anterior, com mais de 2,1 bilhões de visualizações nas redes sociais", iniciou.

"Estou em comunicação com a TelevisaUnivision para esclarecer qualquer situação que envolva meu nome, assim como para proteger minha reputação e minha carreira artística de quatro décadas. Durante todos esses anos — como vocês bem sabem — sempre me conduzi com retidão e profissionalismo. Nunca tive nada a esconder, e agora não será diferente", continuou.

"Também informo que não tenho um representante exclusivo. Trabalho com diferentes pessoas da indústria, sem nenhum contrato de exclusividade. Danna Vázquez e sua agência, Prensa Danna, não são meus representantes artísticos nem midiáticos, e não tenho planos de trabalhar com eles em futuros projetos profissionais. Desejo a Danna todo o sucesso em sua vida pessoal e profissional. Mais uma vez, agradeço aos meus fãs e a todas as pessoas que me querem bem pelo apoio e carinho incondicional. Vocês são minha força!", encerrou.

Leia também: Anahi se emociona durante discurso em show do RBD e manda recado aos fãs: 'Não imaginava'

Veja a publicação: