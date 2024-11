Ana Thaís Matos posta cliques inéditos de seu casamento: 'Inesquecível'

A jornalista Ana Thaís Matos comemorou seu primeiro mês de casada com Rafael Falanga compartilhando fotos inéditas da cerimônia e da festa

Ana Thaís Matosusou as redes sociais para recordar um dia muito especial. Nesta terça-feira, 12, a jornalista e comentarista esportiva da TV Globo completou 1 mês de casada com Rafael Falanga e comemorou a data compartilhando cliques inéditos da cerimônia e da festa.

"Um mês desse dia mágico! Quando pensamos na nossa festa de casamento, gostaríamos de proporcionar aos nossos a oportunidade de viver um dia como se estivessem na nossa vida. E assim foi. Uma cerimônia linda, cheia de significados, nossos doguinhos, família e amigos mais que especiais. Show de Pagode, duas escolas de samba, palco pra nossa gente dar um show, muito amor e muita cumplicidade. Deu tudo muito certo! Muito! Toda semana alguém nos escreve pedindo pra voltar naquele dia", disse ela.

Em seguuida, Ana Thaís agradeceu aos artistas que se apresentaram em sua festa. "Agradecimento mais que especial: Arlindinho, Mocidade Unida da Mooca e Gaviões, Emerson Dias. Esse time fez toda a diferença montando um grande: Ana e Rafael convidam de carnaval. Aos amigos que estiveram com a gente, os muitos presentes e mensagens lindas, os sorrisos, a alegria. Inesquecível!", acrescentou.

A jornalista também se declarou para o marido. "E, claro, o meu amor, Rafael, que não poupou esforços pra gente fazer junto esse grande acontecimento! Te amo (eu fiquei louquinha por uns meses? Sim. Mas eu tinha razão). 20 anos depois a gente se reencontrou e casou. Que seja linda nossa jornada nesse plano", finalizou.

Ana Thaís Matos faz desabafo comovente sobre a morte da irmã

Ana Thaís Matos usou as redes sociais nesta quarta-feira, 25, para falar sobre a saudade que sente de sua irmã, que morreu em maio deste ano. A comentarista esportiva da TV Globo recordou uma foto ao lado de Paula e fez um desabafo comovente.

"Sonhei muito com a minha irmã essa madrugada. Estávamos (no sonho) preocupadas com um acidente perto da casa dela e corríamos pra tentar ajudar nos resgates. Eu olhava pra ela e ela sentia (como sempre sentiu) que as coisas não estavam bem. Talvez esse sonho seja um pouco o resumo dos dias desde a passagem da minha irmã. Tenho estado angustiada. Muitas coisas ruíram em mim, e eu nem tinha a noção do tanto que ela era uma pessoa que preenchia tantas lacunas na minha vida", disse ela em um trecho do desabafo. Veja a publicação completa!

