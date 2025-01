Ana Furtado revela qual é o maior desafio da cobertura do Grammy

Em entrevista à CARAS Brasil, Ana Furtado revelou como é sua preparação para apresentar a cobertura da 67ª edição do Grammy na TNT

Embaixadora oficial de premiações internacionais na TNT desde 2023, a apresentadora Ana Furtado comanda a 67ª edição do Grammy, que acontece neste domingo, 2, em Los Angeles, e será transmitida ao vivo e com exclusividade pela TNT e pela Max. Apaixonada por música, ela revelou em entrevista à CARAS Brasil que sua preparação para o evento inclui uma imersão nos álbuns e artistas indicados.

"É uma delícia a preparação para o Grammy. Amo música! A minha vida é pautada por trilhas sonoras da época dos acontecimentos mais marcantes da minha vida. Então, escutar música e conhecer novidades e novos artistas é muito interessante e gostoso. Recebo um material muito completo do canal TNT pelo menos um mês antes da premiação para dar tempo de escutar tudo e saber mais sobre os artistas, álbuns e gravações", detalhou.

Apresentar um evento ao vivo exige precisão e Ana Furtado aponta o timing como o maior desafio . "Porque apresento um programa ao vivo durante outro programa ao vivo. Temos que ser precisos nas saídas e retornos para a premiação. Então as perguntas ao especialista e comentarista, assim como os comentários deles, tem que ser rápidos e breves, sempre de olho para voltar a qualquer momento para a Prêmio".

No dia da cerimônia, Ana costuma chegar ao estúdio da TNT com horas de antecedência para dar início aos preparativos. "Normalmente chego na TNT às 14h para me maquiar, vestir, fazer fotos do look, microfibra, dar uma passada do início do pré-show no estúdio e aguardar pelo início da transmissão ao vivo com links direto do tapete com as celebridades", detalhou.

E o figurino?

Sobre a escolha do figurino, a apresentadora destacou que costuma pensar no conforto. "Adoro escolher meus looks. A prioridade é para que seja uma peça que me deixe confortável tanto sentada quando em pé nas 4 horas de transmissão. A cor é definida muito em função das cores do estúdio e também das cores que ainda não usei anteriormente. Nunca totalmente preto porque é um pedido do canal para que eu esteja sempre colorida no estúdio".

Com experiência na cobertura de grandes premiações como o Emmy e o Oscar, Ana destaca que a principal diferença no Grammy está na preparação. "A dinâmica é muito parecida com a que contei acima. A diferença do Grammy para o Emmy e Oscar é que preciso de mais tempo de preparação para conseguir assistir ao maior número de filmes e séries que estão concorrendo aos prêmios. E isso, naturalmente, leva mais tempo", observou.

Para quem quiser acompanhar, a cobertura do canal e da plataforma de streaming começa às 21h15 com o pré-show, que será apresentado por Ana Furtado e contará com entradas ao vivo de Carol Ribeiro. A partir das 22h, a Max e a TNT exibem a cerimônia ao vivo. Após o evento, a cerimônia completa ficará disponível na plataforma de streaming por duas semanas, para quem desejar reviver os melhores momentos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Max Brasil (@streammaxbr)

Veja também: Ana Furtado posa com Mickey e faz referência ao BBB: "Eu e o boss daqui"