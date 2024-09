Ana Castela ignora críticas e estreia no Rock in Rio em defesa do sertanejo

Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora Ana Castela fala da expectativa para a sua primeira apresentação no Rock in Rio e sai em defesa do sertanejo

Fenômeno da música sertaneja atual, a cantora Ana Castela (20) fará sua estreia no Rock in Rio neste sábado, 21, o Dia Brasil. Ela irá se apresentar com Chitãozinho & Xororó,Luan Santana (33) e a Orquestra Sinfônica Heliópolis, no Palco Mundo. Em entrevista à CARAS Brasil, a jovem artista revela algumas curiosidades de seu camarim, confessa ansiedade para o show e sai em defesa do sertanejo em um dos maiores e mais conhecidos festivais de música do mundo.

Questionada se pediu algo especial para o dia da apresentação, a sertaneja garante que não tem o hábito de fazer exigências. “Não costumo pedir nada muito diferente pros meus shows, coisa básica, até porque não dá muito tempo para comer. Para o Rock in Rio, confesso que não sei o que vai ter, mas eu estou é ansiosa para cantar (risos)”, diz.

Mas o que não pode faltar no camarim de Ana Castela? Ela revela: “Depende do show. Gosto de ter minhas balinhas Fini, alguns docinhos para os convidados, geralmente água, refrigerante e alguma comida”.

Sobre o figurino do show, a cantora prefere fazer mistério. “É surpresa, mas vai ser lindo como sempre”, garante ela, acrescentando que está superempolgada para a sua primeira apresentação no festival. “Uma baita responsabilidade, né? Eu, com 20 anos e só três de carreira, estou no Rock in Rio, logo no primeiro ano de sertanejo e ainda participando com esse tanto de gente boa? É de emocionar, né?”, destaca.

“O sertanejo é o ritmo mais consumido do País nos dias de hoje, e acho que o festival entendeu a importância dele estar junto de outros nomes e estilos tão significativos”, emenda Castela, salientando o que espera da apresentação. “Já fiz shows muito grandes, mas Rock in Rio (...) Tá louco! Estou ansiosa demais!”, comemora.

Ana Castela adianta que vai cantar Nosso Quadro e mais três músicas, e conta como foram os preparativos para a apresentação. “Fiz um ensaio geral com Chitãozinho e Xororó e a orquestra; e meus shows são os meus ensaios”, diz ela, garantindo que, desta vez, não levará seu famoso cavalo gigante para o palco. “Não tem como, né gente? O show é do Chitãozinho & Xororó (risos). Que seja mais um capítulo da história que estou construindo”, completa a sertaneja.