Amigos de Anitta tomam puxão de orelha após diploma de língua inglesa: 'Nem 5 minutos de prosa com gringo'

Rafa Uccman, Alvaro e Lucas Guedes tomaram uma bronca de Anitta por sentirem medo de falar em inglês, mesmo depois de alguns cursos de idioma fora do país

Os amigos de Anitta, Rafa Uccman, Lucas Guedes e Alvaro tomaram um puxão de orelha da poderosa depois de concluírem mais um curso de idiomas fora do país, nesta quinta-feira (29). Os influenciadores estão em Londres e aproveitaram a viagem para participarem de um programa de intercâmbio, onde aprederiam o inglês. No entanto, a cantora apontou os amigos ainda tem dificuldade de se comunicarem na língua estrangeira.

"Pir*nha, sim, mas, pir*nha formada. Mais um pra conta com as melhoeres companhia. Já podemos ir para a próxima?", escreveu Rafa Uccman sobre a experiência. Em seguida, veio a bronca de Anitta: "As b*chas fazem um curso de inglês por anos e ainda não estão conseguindo bater cinco minutos de prosa com os gringos que eu apresento", disparou a cantora.

Bem-humorado, Alvaro ironizou a situação com a amiga e resgatou um meme sobre ela, que é chamada de "Pedro Álvares Cabral", pelo pioneirismo: "The first english teacher ("A primeira professora de inglês", escreveu o influencer.

Vale lembrar que a artista aprendeu o inglês para se comunicar com o mundo todo através das músicas. Além dela, Anitta é fluente em espanhol e tem conhecimento avançado da língua italiana e da francesa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Uccman (@rafaeluccman)

Alvaro avalia viagem com Anitta

Pouco antes de embarcar no intercâmbio com Rafa e Lucas, Alvaro foi chamado pela primeira vez para uma das viagens entre amigos promovidos pela cantora. Na ocasião, além da cantora, o influencer se juntou a MC Daniel e Bruna Griphão para uma viagem à França e elogiou a organizadora da "eurotrip":

"Eu amei. Ela literalmente faz tudo, mesmo! Sei que é um meme isso, mas ela literalmente faz tudo. Ela que escolhe os restaurantes, as comidas, os passeios, faz as reservas. Ela organiza tudo. Mas, foi maravilhoso demais. Viajarei sempre que for chamado!"", pontuou o rapaz.