Amaury Lorenzo se desafia em novo filme e revela conexão com personagem: 'Diferentes camadas'

Em entrevista à CARAS Brasil, Amaury Lorenzo detalha sobre o longa 'Vítimas do Dia' e revela maior desafio com este projeto

Para além do sucesso no papel de Chico, na novela Volta por Cima, Amaury Lorenzo (40) também marca presença no filme Vítimas do Dia, que estreou com exclusividade no Globoplay no sábado, 11. Na trama, o ator é Elder e divide o protagonismo do longa ao lado da atriz Jéssica Ellen (32).

Amaury Lorenzo chamou atenção do público em seu papel de Ramiro, na novela Terra e Paixão (2023), mas já era uma figura presente em outras obras da emissora. Agora, o ator marca sua estreia no cinema com o longa Vítimas do Dia. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator dá mais detalhes deste projeto.

Como você descreve o seu personagem?

"O Elder é um homem brasileiro, que trabalha como motorista de aplicativo e mora em uma comunidade do Rio de Janeiro. É um homem feliz, com seus objetivos bem definidos e, o principal, quer ser feliz. Porém, ele vê seu sonho sendo interrompido por um fato trágico e, a partir daí, o filme trabalha diferentes camadas desse personagem. O Elder é um brasileiro como você, como eu, que luta simplesmente pelo direito de ser feliz e de amar".

O que o público pode esperar do seu personagem no filme?

"O Elder é a mensagem de esperança e otimismo de que a gente precisa. O filme é um retrato da violência, não só brasileira, mas mundial, e como a gente lida com tudo isso. Na trama, ele é o mais calmo de todos. Apesar de ter levado um tiro, o Elder está com um sorriso no rosto e falando sobre amor, sobre vida. Para finalizar, sou um homem que acredito muito no amor, sou muito otimista e me conectei muito com esse personagem em todos os sentidos"

Qual foi o seu maior desafio com este personagem?

"O maior desafio foi em encontrar o Elder dentro de mim. Eu não busco o personagem fora, é algo que vem de dentro, começa pequeno e daqui a pouco aquilo vai crescendo. O Elder sai de um lugar bem intimista, então a gente vai aproximando a câmera do rosto do elenco, encontrando os detalhes. O Elder vem da ausência paterna que a gente tem neste país – ele foi adotado por uma família após passar por um abrigo. O Elder é esse cara que tem um otimismo, que quer fazer as coisas darem certo", finaliza o ator Amaury Lorenzo.

Leia mais em:Amaury Lorenzo quer aproximação com o público em Volta Por Cima: 'Noveleiro gosta'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: