Aline Gotschalg diz que passou o Réveillon em casa e revela motivo

Aline Gotschalg respondeu perguntas dos seguidores e revelou que ela e o marido Fernando Medeiros passaram o Réveillon em casa

Em suas redes sociais, Aline Gotschalg sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Nesta sexta-feira, 3, a esposa de Fernando Medeiros aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores.

A famosa foi questionada se passou o Réveillon em casa e confirmou a informação, revelando o motivo da decisão.

"Sem hipocrisia. Eu queria ter viajado, até porque é uma das coisas que mais amo no mundo. Mas os preços nessa época do ano são extremamente abusivos e surreais. O valor que gastaríamos está indo todinho para a casa nova. Afinal, tudo na vida são escolhas", disse ela.

Aline ainda revelou que a nova casa já era para estar pronta. "Em março, vai fazer dois anos de obra. Se o cronograma tivesse sido cumprido sem atrasos, era para a gente ter se mudado no fim do mês passado".

Decisão sobre ter mais filhos

Aline Gotschalg e Fernando Medeiros, que participaram do BBB 15, conversaram com a CARAS Brasil sobre o relacionamento de nove anos e descartaram poligamia e vontade de um novo filho: "Não é tão fácil".

"A gente não pensa mesmo em ter outro fiho nesses próximos anos. Estamos muito satisfeitos. O Lucca está em uma fase muito gostosa, de parceiro mesmo, e a gente está focado no trabalho", explica Aline Gotschalg, que teve Lucca em 2019.

"Não é tão fácil ter filhos, a gente sabe que é uma responsabilidade imensa, ainda mais nos dias de hoje. A gente gosta de ter a presença na criação, então, hoje, preferimos dedicar o nosso tempo ao Lucca 100%, do que dividir esse tempo com alguém", acrescenta a ex-BBB.

Ao serem questionados sobre a relação amorosa, ambos descartaram a poligamia. "Somos 101% monogâmicos [risos]", brinca Aline Gotschalg.

Com nove anos de relacionamento, o casal entrega o segredo para ter uma das uniões mais longevas do BBB. "A gente tem uma confiança muito grande um no outro. A gente cede para o outro o tempo inteiro, e relacionamento é sobre conceder, saber o espaço de cada um e respeitar. Além disso tudo, tem que ser essa coisa verdadeira. A gente não precisa colocar uma vírgula para tentar falar algo. Falamos um com o outro, trocamos ideia de uma forma bem ampla e aberta. A confiança só aumenta", declara Fernando Medeiros.

Leia também: Fernando Medeiros exalta força de Aline Gotschalg após cirurgia para retirada de tumor