Alexandre Correa promete rebater acusações de Ana Hickmann: 'Haja saco'

Após Ana Hickmann publicar uma carta aberta sobre o fim do seu casamento com Alexandre Correa, o empresário se pronunciou

Nesta quarta-feira, 22, Ana Hickmann compartilhou em seu canal no Youtube um vídeo em que dá detalhes do fim do seu casamento com Alexandre Correa. A apresentadora abriu o jogo sobre diversos temas, como a pensão que paga ao ex-marido, o valor da dívida exorbitante e como funcionam as visitas do empresário para Alexandre, de dez anos, filho do casal.

Em sua conta no Instagram, Alexandre Correa publicou um vídeo e garantiu rebater as acusações feitas pela famosa.

"Meu telefone está explodindo de mensagem e fiquei sabendo que tem uma carta aberta da minha ex-esposa, de novo com aquele monte de acusação. Por respeito a vocês, vocês terão um vídeo meu esclarecendo aquilo que pode ser esclarecido. Mas a gente segue na nossa missão e assistindo a clara, única e rasa intenção da outra parte em destruir alguém. Se passaram 14 meses, 420 dias. Essa moça não se cansa, sinal que ela não está feliz na vida dela. Mais tarde eu mando o vídeo para vocês", disse ele.

Na legenda, ele completou: "Haja saco nessa vida. Mais tarde subirei um vídeo esclarecendo as acusações", escreveu.

Visitas ao filho do casal

A apresentadora Ana Hickmann falou sobre vários assuntos envolvendo a sua vida pessoal após a separação em uma carta aberta nas redes sociais. Entre os temas, ela citou o acordo sobre as visitas do ex-marido, o empresário Alexandre Correa, ao filho deles.

A estrela contou que o ex-marido deveria passar o final de semana com o filho a cada 15 dias e visitá-lo na quarta-feira. No entanto, eles tiveram questões sobre isso ao longo do tempo.

"O judiciário concedeu há um ano e dois meses que todas as quartas-feiras ele visitasse o filho. Enquanto ele publicava nas redes sociais que eu tentava impedir o contato entre os dois, o meu filho esperava ansioso para jantar com o pai. Até essa semana, seriam 56 visitas no total. Mas ele só apareceu uma única vez. E ainda tem coragem de gritar aos sete ventos que quem faz alienação parental sou eu”, disse ela.

E completou: "A cada 15 dias, ele deveria pegar e levar o filho para passar o final de semana com ele. A cada 15 dias ele causava desconforto não só para mim, mas para pessoas que não tem nada a ver com essa situação com post em rede social. Aí, para evitar o circo que ele fazia na porta do condomínio, eu resolvi, nos últimos tempos, entregar e buscar o meu filho na casa dele em São Paulo, para onde já se aboletaram seus pais. O apartamento também pertence a mim, mas os novos moradores não pagam nem condomínio e nem IPTU”.

A comunicadora ainda disse que o ex-marido não cumpre com a pensão do filho. "Mesmo divorciado, o Alexandre continua praticando violência verbal e emocional na mídia contra mim. Eu sou a mãe do filho dele. E tenta viver às custas do meu trabalho pessoal, como fez nos últimos cinco anos. Além disso, ele se recusa a pagar pensão para o único filho. Ainda que faturando alto em torno do divórcio e a minha imagem. Sem falar da verba de campanha do fundo partidário”, acusou.

