Alexandre Barillari, de Alma Gêmea, posa sem camisa e exibe shape

Alexandre Barillari, famoso por interpretar o vilão de Alma Gêmea, posou sem camisa nas redes sociais e exibiu o shape trincado

Nesta sexta-feira, 21, Alexandre Barillari compartilhou em suas redes sociais algumas fotos em que aparece sem camisa, usando apenas um shorts preto.

Nas imagens, o ator exibiu o seu shape sarado e filosofou na legenda. "Longe é apenas o lugar aonde não se deseja chegar", escreveu ele.

Alexandre é famoso por ter interpretado o vilão Guto de Alma Gêmea, novela exibida em 2005 pela Rede Globo e que foi reprisada recentemente. Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários relembrando a trama.

"Até gosto de você, porém o que você fez com a Luna é imperdoável", escreveu uma. "A Cristina deve se arrepender até hoje de ter dispensado o Guto", comentou outra. "Onde eu queria pular carnaval. Meu sonho", escreveu uma internauta mais ousada.

O último trabalho de Alexandre Barillari foi como o Prudêncio em Nos Tempos do Imperador, novela exibida pela Rede Globo em 2021.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Barillari (@alexandre.barillari)

Cantadas

Na expectativa para a estreia do filme Juntos Para Sempre, com previsão para 2025, o ator Alexandre Barillari relembra com carinho seu primeiro papel em novelas. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista ainda fala, entre outras coisas, sobre cantadas que costuma receber nas redes sociais. Muitas delas, impróprias, mas releva: "Inevitável".

Inicialmente, Barillari reforça o sucesso de Alma Gêmea. “Sobre o novo sucesso de Alma Gêmea, vinte e tantos anos depois da primeira exibição, o que mais me comove, me surpreende e me alegra é porque, pela primeira vez na história da dramaturgia brasileira, na história do Vale a Pena Ver de Novo, uma novela das seis é reprisada quase no mesmo horário, ou seja, no fim da tarde. Isso faz com que eu receba mensagens do tipo: ‘Como me lembro, agora, do cheiro do bolo fumegando na casa da minha avó, quando eu voltava da escola para lanchar e me reunia com a família em frente à televisão para assistir Alma Gêmea”, conta o ator.

“Essas lembranças são muito específicas agora, porque o fim da tarde promove essa revisita à casa da avó, as famílias reunidas naquela época. Hoje é uma cena tão diferente. E eu adoro receber esse tipo de relato, esse tipo de feedback me emociona muito porque eu também tenho as minhas lembranças de tantas pessoas que já se foram nessas décadas que se passaram”, emenda.

Barillari começou a carreira no teatro e fez suas primeiras aparições na TV nos anos 1990. O primeiro papel em novelas foi em Salsa e Merengue (1996). E ele atuou em várias outras tramas, como Chocolate com Pimenta (2003), até despontar como o vilão Guto.

O ator ainda manifesta o prazer de fazer novelas. "Adoro fazer novela! Por uma razão muito simples: se eu erro hoje, posso acertar amanhã. A novela tem esse tempo de digestão, da gente se observar. É muito difícil, é um trabalho muito difícil para nascer pronto. Ainda que Hamlet diga estar pronto é tudo, por mais que a gente estude, é sempre um desafio, é sempre uma tela em branco, é sempre uma folha em branco, onde a gente vai ter que desenhar uma nova fileira de DNA para uma nova pessoa. E eu sempre psicologizo muito as coisas de maneira que nada, para mim, é tão simples", reforça.

Leia também: Alexandre Barillari se redescobre na arte