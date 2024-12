Alec Baldwin relembra tiro acidental em set: 'A verdade nunca foi dita'

Em nova entrevista, Alec Baldwin relembrou o tiro acidental no set de filmagens do filme Rust e afirmou que a verdade sobre o caso nunca foi dita

Nesta quarta-feira, 18, Alec Baldwin voltou a comentar sobre o tiro acidental que aconteceu no set de filmagens do filme Rust. Em 2021, o ator atirou acidentalmente na diretora de fotografia Halyna Hutchins e no diretor do filme Joel Souza. Joel ficou ferido e sobreviveu, mas Halyna não resistiu.

O famoso afirma que estava segurando a arma, mas que não puxou o gatilho. "O que está por vir agora é meu esforço, e será um esforço bem sucedido, para levantar e expor o que realmente aconteceu. A verdade sobre o que realmente aconteceu nunca foi dita", disse ele, durante participação no podcast Fail Better.

O ator foi acusado de homicídio culposo, mas o caso foi arquivado. "Eu estava contra atacando. Eu estava na defensiva. Eu estava sendo acusado. Eu estava sendo indiciado".

Hannah Gutierrez-Reed, a especialista em armamentos do set que havia carregado a arma, foi considerada culpada e sentenciada a 18 meses de prisão.

Julgamento

Recentemente, aconteceu o terceiro e último dia do julgamento de Alec Baldwin. O ator estava sendo acusado por homicídio culposo. Em 2021, enquanto ensaiava uma cena para o filme Rust, a arma que o ator segurava disparou e matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza. Em entrevistas, Baldwin afirmou que não puxou o gatilho e que não sabia que a arma continha munição real.

O juiz decidiu arquivar o processo, o que levou Alec Baldwin às lágrimas. Os advogados do ator alegaram que os promotores ocultaram algumas provas sobre o caso. “A descoberta tardia dessas provas durante o julgamento prejudicou o uso efetivo das provas de tal maneira que afetou a justiça fundamental dos procedimentos”, disse a juíza Mary Marlowe Sommer, ao anunciar o arquivamento do caso.

Luke Nikas, advogado do ator, pediu que o caso fosse arquivado, alegando que os promotores retiveram provas que ajudariam a esclarecer como a munição real foi levada para o set do filme de faroeste Rust em 2021.

Os advogados de Baldwin afirmam que um homem chamado Troy Teske entregou munição às autoridades que ele achava estar conectada ao caso. “Estas são provas cruciais no caso que nunca foram divulgadas para nós... Nós tínhamos direito a elas. Este caso deve ser arquivado, Meritíssima", disse o advogado, de acordo com a revista People.

