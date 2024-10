Alanis Guillen recebe o carinho de Gabz após perder seu pai: 'Força, minha linda!'

Juma de Pantanal e Michele de Mania de Você, Alanis Guillen se despede do pai, Fúlvio Caratella, com uma mensagem emocionante nas redes e recebe o apoio de Gabz

Alanis Guillen (26) compartilhou nesta quinta-feira, 31, por meio das redes sociais, a notícia da perda de seu pai, Fúlvio Caratella. A atriz – que deu vida a icônica Juma Marruá no remake de Pantanal (2022), e está no ar na novela Mania de Você, no papel de Michele – publicou um texto emocionante no Instagram em homenagem ao músico, e recebeu o apoio de vários famosos. Entre eles, a colega de elenco da trama global Gabz (25). “Sinto tanto!”, declarou a intérprete da protagonista Viola, do folhetim escrito por João Emanuel Carneiro (54).

Na legenda da postagem – uma sequência de imagens que mostram momentos especiais que Alanis e Fúlvio viveram juntos, ela escreve: “Fico ensaiando o que te escrever. Ao mesmo tempo que dói demais perder o grande amor da vida, sinto uma paz tão certa, pai. Compreendi e senti ali na hora do voo da sua alma o que é amor – além de tantas outras coisas. Seu amor e da mamãe é o que mais me inspira a viver. Seus amigos então? Tinha tanta gente, pai. O que mais ouvi hoje foi ‘Fulvião foi unanimidade. Um lorde, maior baixista da cena musical da noite paulistana, enciclopédia, grande amigo, pai, marido, músico apaixonado e o cara ‘mais do bem’ que conheci’ e tanto mais que você sabe. A gente sabe”.

“Sempre tão lúcido e sensível. Você é muito amado e deixou mesmo um legado. Sou muito feliz de ser um pedaço seu, de aprender tanto contigo. O real valor da vida. Vou sentir saudade de andar de carro com você ouvindo você contar as histórias mil. Ver seus discos e não saber a historia de cada um com detalhes que só você sabe. Não consegui dormir e fui deitar no seu templo do rock. Consegui cochilar a tempo do sol nascer e me despertar com ele dentro dos olhos. Minha luz meu guia. A vida vale o amor que fica!”, completa a atriz.

Gabz, entre tantos outros amigos famosos de Alanis, se sensibilizou com o desabado da artista, e prestou seu apoio. “Sinto tanto! Mas que bela vida e belos frutos. Força, minha linda", desejou ela, enaltecendo a trajetória do pai da amiga. "Só amor, amor, amor. Estou aqui celebrando a vida do teu pai, e com o pensamento em você", comentou Isabel Teixeira (50), intérprete de Maria Bruaca no remake de Pantanal.

E não parou por aí. "Meus sentimentos", diz Preta Gil (50). "Muito amor pra ti, minha querida", deseja Leticia Spiller (51). "Nossa Alanis, que lindo tudo isso! Amor puro, eterno", destaca Daniel de Oliveira (47). "Um abraço bem apertado para você", escreve Ana Beatriz Nogueira (57).

O engenheiro e baixista Fúlvio Caratella foi o fundador da banda Kaleidoscope, que atuava há 30 anos na noite paulistana. Conhecido pela alcunha artística, ele morreu aos 68 anos, na quarta-feira, 30, em decorrência de uma leucemia, na cidade de Mauá.

Em 2022, o artista foi nomeado como secretário de Obras na cidade de Rio Grande da Serra, durante a gestão da Penha Fumagali. Alanis e o pai eram muito próximos. A atriz fazia questão de prestigiá-lo em seus shows.