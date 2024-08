After da festa de Rafaella Justus será em suíte usada por Taylor Swift durante turnê no Brasil

A filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus, promoveu uma luxuosa festa de 15 anos, nesta sexta-feira (30), em São Paulo

Apesar da grandiosa festa de debutante em São Paulo, na noite desta sexta-feira (30), a celebração de Rafaella Justus está longe de acabar, isso porque a debutantepreparou um after especial com as 15 amigas escolhidas para a tradicional valsa.

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus terá uma festa do pijama em uma suíte luxuosa do Hotel JW Marriot, onde ninguém mais, ninguém menos que uma das cantoras favoristas dela, Taylor Swift, se hospedou quando estava em turnê pelo Brasil.

O local escolhido pela loira, onde Rafa curtirá com as amigas se tratada da suíte presidencial do hotel luxuoso. Para se hospedar nos 220 metros quadros privilegiados da cidade de São Paulo, é necessário desembolsar cerca de R$ 25 mil por noite.

Vale lembrar que, durante a passagem de Taylor pelo Brasil, Rafaella e a mãe, Ticiane Pinheiro, marcaram presença no show da norte-americana: "Amei ir ao show com você! Te amo muito! Minha companheirinha da vida", escreveu Ticiane na ocasião.

Rafa já havia comentado a decisão de realizar uma after intimista com as amigas e garantiu que será apenas um momento para elas, deixando até mesmo os pais e a madrasta, Ana Paula Siebert, de fora, o que gerou piadinhas entre as duas: "Eu vou levar pra que lado que não seja o pessoal? Pra qual quer seria? Essa é a vida, é assim que a gente é tratada por uma adolescente", brincou Ana.

Ticiane Pinheiro se emociona com cartinha de Ana Paula Siebert

Em meio aos preparativos da festa de Rafaella, a mãe e a madrasta da adolescente emocionaram com um acontecimento fofo. Ambas se fizeram presentes nos momentos decisivos para a festa da debutante e, por fim, Ana Paula fez uma declaração para a mãe da enteada sobre a relação das duas:

"Amo a Rafa demais. Contem comigo para tudo que precisarem, sempre. Obrigada por sempre confiar em mim para estar ao lado dela. Beijos, Paula", escreveu ela.