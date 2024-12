Adriano Imperador narra depressão e cita pai: 'Bebia para não pensar merda'

O ex-jogador de futebol Adriano Imperador relembra depressão após a perda do pai e a sua relação com o álcool em autobiografia

O ex-jogador de futebol Adriano Imperador dividiu momentos delicados de sua vida em "Adriano, Meu Medo Maior", sua recém-lançada autobiografia. No livro, o artista de 42 anos fala, pela primeira vez com profundidade, sobre a depressão após a morte do pai, Almir Leite Riberio, em 2004.

Na obra, Adriano relembra a perda do pai, vítima de um ataque cardíaco, que ocorreu enquanto ele vivia o auge de sua carreira na Inter de Milão, na Itália. "Eu estava no auge da minha carreira e, de repente, recebo a notícia de que o homem mais importante da minha vida havia partido", disse o ex-atacante.

Imperador também relata como lidou com a depressão nesse período, descrevendo a sensação de vazio que ainda persiste. "Não gosto de lembrar, porque dói muito. Ele era meu maior incentivador, minha base", revelou.

Adriano Imperador e o pai, Almir Leite Ribeiro - Foto: Reprodução/Instagram

A autobiografia também revisita a infância de Adriano, vivida na Vila Cruzeiro, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. Adriano ainda aborda seu contato precoce com o álcool e como usava a bebida como uma maneira de lidar com o luto e o estresse da carreira. Além disso, o livro explora suas relações pessoais, incluindo o tumultuado romance com a personal trainer Joana Machado.

Lançamento

O ex-jogador de futebol Adriano Imperador lançou, no dia 13 de novembro seu livro "Adriano: Meu Medo Maior", em uma livraria na zona oeste do Rio de Janeiro.

Na ocasião, Imperador estave acompanhado das filhas Sophia, de 15 anos, fruto do relacionamento com Danielle Carvalho, e Lara, de 10 anos, a sua caçula, do relacionamento com a ex-namorada, a dentista Renata Fontes.

Adriano Imperador e as filhas, Sophia e Lara - Foto: Reprodução/Instagram

