Adriana Sant'Anna revela ‘sinal’ antes da internação de Rodrigão: ‘Nos chamando’

Ex-participante do BBB 11, Adriana Sant'Anna compartilhou um 'sinal' que recebeu em um vídeo dias antes da internação do marido, Rodrigão

Os últimos dias têm sido um verdadeiro turbilhão para os ex-participantes do Big Brother Brasil 2011, Adriana Sant'Anna e Rodrigão. Isso porque o ex-brother está internado após sofrer um sangramento na região do rim e do fígado. Em suas redes sociais, sua esposa revelou ter tido um pressentimento dias antes da internação enquanto publicava um vídeo.

Através de seu perfil no Instagram, Adriana compartilhou um vídeo em que aparece orando ao lado do marido cerca de quatro dias antes dele ser internado na Unidade de Terapia Intensiva em um hospital nos Estados Unidos. Na legenda da publicação, a influenciadora digital descreveu o momento: "Como a gente se prepara pra vida!", ela legendou no vídeo.

No entanto, Adriana contou que quando fez a legenda original sentiu algo diferente e acredita ter sido um sinal divino para se preparar para os desafios: "Dia 19 de agosto estávamos assim. Quando fui escrever 'como a gente se prepara pra vida', eu ainda pensei em escrever 'como a gente se prepara pra semana'”, ela explicou o motivo pelo qual mudou a frase.

“Mas senti de escrever PRA VIDA porque nós louvamos e amamos Deus todos os dias e não por semana. Jesus já estava nos chamando para ainda mais perto. Lembro como se fosse hoje", Adriana compartilhou o sinal. Vale lembrar que nesta madrugada, ela também fez uma live em seu perfil para pedir orações e detalhar o estado do marido.

"Não tem muito o que fazer, só esperar. Eu queria resolver, solucionar. Não existia dinheiro, influencer que pudesse resolver. A gente está tendo a chance de viver coisas como casal que nunca tivemos oportunidade de vivermos juntos. É apenas aceitar e viver, de que Deus já cuidou, operou, fez milagre”, a influenciadora digital relatou durante a live.

O que aconteceu com Rodrigão?

Na última sexta-feira, 23, Adriana Sant'Anna causou preocupação ao revelar em suas redes sociais que seu marido, Rodrigão, está internado nos Estados Unidos, onde vive com a esposa e os filhos há alguns anos. Pouco tempo depois, a influenciadora fez outra publicação no Instagram para esclarecer a situação e explicar o que havia ocorrido.

Ela contou que o marido foi internado após sentir fortes dores causadas por um sangramento na região do fígado e do rim. Com isso, ele está em observação para realizar alguns exames e os médicos avaliam se ele vai precisar de cirurgia: “Ainda não sabemos a causa, não sabemos nada. Cada hora fazem exames novos”, ela desabafou.