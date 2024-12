Adriana Bombom anuncia a morte do pai que só conheceu com 43 anos

Adriana Bombom lamenta a morte do pai biológico, que ela só conheceu com 43 anos de idade: ‘A vida é uma sucessão de mudanças'

A apresentadora e influenciadora digital Adriana Bombom lamentou a morte do seu pai biológico, Josenir Ribeiro, na manhã deste sábado, 28. Em um post nas redes sociais, ela relembrou que eles só se conheceram quando ela já estava com 43 anos e refletiu sobre os encontros e desencontros da vida.

"Hoje acordei com a notícia da partida de meu pai, Josenir Ribeiro. Apesar de tê-lo encontrado somente 43 anos depois de meu nascimento, senti gratidão por ter tido a oportunidade de conhecê-lo, pois é muito bom a gente saber sobre nossas origens. Tive a oportunidade de conversar e conviver com ele e de termos alguns momentos alegres. Esse reencontro também me trouxe a surpresa de conhecer um irmão maravilhoso @ronalldo_riibeiro que eu não sabia que existia", disse ela.

E completou: "Enfim, a minha vida tem sido repleta de encontros, desencontros e reencontros, repleta de ganhos e perdas, de chegadas e partidas. Mas tudo isso só me dá mais consciência que a vida é uma sucessão de mudanças e forças para prosseguir meu caminho. Que Deus receba sua alma em seus braços!".

Adriana Bombom e a irmã gêmea conheceram o pai em programa de TV

A estrela Adriana Bombom e a irmã gêmea, Andréa, demoraram vários anos para conhecerem o pai biológico. As duas foram criadas apenas pela mãe e até viveram em um orfanato durante a infância para que a mãe pudesse trabalhar em casa de família. Porém, aos 43 anos, elas encontraram o pai e fizeram um exame de DNA.

Em 2017, quando estavam com 43 anos de idade, Adriana e Andréa participaram do programa Domingo Show, da RecordTV, e descobriram que o pai biológico é um ex-garçom. Depois do exame de DNA, elas descobriram que são filhas de Josenildo Ribeiro da Silva.

Na época, Bombom contou que a mãe optou por não viver mais com o pai das filhas gêmeas. "Ele não me abandonou. Minha mãe que não concordou com o comportamento dele na época e achou melhor criar eu e minha irmã gêmea, com 10 dias de vida, longe dele", disse ela.

Irmã gêmea da artista morreu em julho de 2024

Irmã gêmea de Adriana Bombom, Andréia morreu aos 50 anos dentro do banheiro da casa da família em que trabalhava de empregada doméstica em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Em nota ao portal Folha de S. Paulo, a assessoria de Adriana Bombom informou a causa da morte de Andréa: enfisema pulmonar. "Adriana ainda está bastante abalada com a morte repentina da irmã e, principalmente, porque já vinha alertando a parente sobre o excesso do uso de cigarros nos últimos meses", diz o comunicado.

