Acompanhado da filha, Mion desembarca no RJ usando tênis caríssimo

O apresentador Marcos Mion, de 45 anos, é clicado no Aeroporto Santos Dumont ao lado da filha, Donatella, de 16, usando o modelo de luxo da Nike

Nesta segunda-feira, 13, o apresentador Marcos Mion, de 45, desembarcou com a filha, Donatella, de 16, no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o comunicador, que possui uma coleção de tênis, chamou a atenção pelo look simples, mas valioso. Isso porque, junto à camiseta e à calça, o artista optou por um tênis Air Jordan 3, da empresa Nike, que chega a custar na faixa R$ 3.800,00. Para a viagem, o famoso levou um também um óculos de sol, item em que foi clicado usando.

Donatella também foi fotografa usando óculos de sol. Em seu look, a jovem optou por uma calça clara e uma blusa regata preta. Pai e filha seguem viajando o país para divulgar o filme MMA - Meu Melhor Amigo, enquanto o restante da família, Romeo e Stefano, estão com a mãe, Suzana Gullo, curtindo as férias em Miami, nos Estados Unidos.

Confira, abaixo, os registros:

Férias em Miami

Em seu perfil no Instagram, Suzana falou sobre a importância de estar com os garotos. "Alguns dias em Miami só com meus dois meninos... estão sendo dias intensos de imersão no mundo musical do Tefo. Ele é meu copiloto e vai colocando as músicas de que ele gosta, me falando as histórias, ensinando sobre os artistas, tom de voz, ritmo... nunca vi alguém conhecer tanto sobre música com essa idade, que orgulho! Vou sair desses dias PHD nas músicas da nova geração e todos seus significados", disse.

E ainda falou sobre a parceria entre mãe e filhos. "Eles me entendem mais do que ninguém. Só um olhar basta. Eles sabem quando eu estou feliz, triste, nervosa, irritada, cansada… ontem o Tefo falou: 'Mamãe, vou te levar pra jantar. Você trabalhou todos os dias e tá cansada'. Não aguento de amor! E o Romeo veio com um pijaminha na mão na loja e falou: 'Mamãe, achei pra você! É um presente'. Um pijaminha com [estampa de] taça de vinho. Eles são demais!", completou.

