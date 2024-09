A Fazenda: Raquel Brito tenta intimidar colegas, mas dá tiro no próprio pé

Raquel Brito entrou em A Fazenda 16 como uma das participantes mais populares, mas parece que aos poucos tem provocado críticas e muita revolta na web

Raquel Brito, irmã do ex-BBB Davi Brito, sem dúvidas é uma das participantes mais populares de A Fazenda 16, mas aos poucos tem provocado revolta no público de casa com alguns de seus posicionamentos no reality show. Nesta terça-feira, 24, a baiana voltou a ser alvo de críticas após revelar sua estratégia de jogo.

Durante a votação da Roça da semana, Raquel tentou intimidar seus colegas de confinamento para não ser uma das indicadas para a berlinda. Em meio a tensão da dinâmica, ela disse que seu irmão estava disposto a pagar para ela não ser eliminada do programa.

"Amor, eu tenho me patrocinando lá fora também, gente que é bilio[nário], bilionário, bi, bi, bi, é muito money. Meu irmão disse que vai botar também", disparou a peoa que ainda completou: "Meu irmão falou: 'se você for pra roça, vá tranquilo! Se você for pra roça eu boto um computador e pago um cara pra ficar votando".

Na mesma ocasião, Suelen Gervásio também confirmou que pretende seguir com a mesma estratégia, que foi planejada com antecedência por sua empresária, que irá investir pesado em sua permanência. "Tem uma salinha só de computadores. Meu amor, aqui o investimento é alto. A negrona tem que investir muito amor aqui em mim. Minha empresária botou uma sala só de computadores [para votação], uma sala", disse a ex-affair do cantor Vitão.

O caso deveria acender um alerta na produção da Record, que ao contrário do Big Brother Brasil, ainda não tem sofrido significativamente com os robôs e inteligência artificial em "fazendas de votação", onde fãs de realities brasileiros têm se organizado para tornar seus participantes favoritos campeões da temporada.

Vale destacar que comentários do tipo foram decisivos para que a produção do BBB mudasse completamente o modo de votação do programa. Depois de críticas e resultados que não condiziam com a realidade do público da atração, o reality decidiu que mudanças precisavam ser realizadas. A exmplo da concorrente, a Record pode vir a enfrentar novos desafios em sua nova temporada de A Fazenda.