A Fazenda: Ex-affair de Neymar, Fernanda briga com Suelen

Confinadas em A Fazenda 16, Fernanda Campos e Suelen Gervasio protagonizam brigam por causa de formação de grupos no início do confinamento

O clima já ficou tenso entre Fernanda Campos, que é ex-affair de Neymar Jr, e Suelen Gervasio no reality show A Fazenda 16, da Globo. As duas se desentenderam por causa de uma possível divisão de grupos no início do confinamento.

Suelen acusou Fernanda de iniciar a discussão sobre grupos.”Você está questionando o fato da pessoa falar ‘a gente é um grupo’, você queria escutar isso daí, meu amor. Você tem que entender que, como você fala, você também vai ter resposta”, afirmou ela.

“Você que começou o babado, então termina. Abriu o circo, fecha, bonita. Vai dançar com palhaço, eu estou de plateia aqui”, completou Suelen. Então, Fernanda perguntou se foi só ela que falou no assunto, mas Suelen respondeu: “Não troca comigo que você não aguenta, fraquíssima. Coitada”.

Fernanda Campos fala sobre os ataques após affair ser divulgado

Em entrevista na CARAS e SportBuzz, Fernanda Campos contou como foi lidar com os ataques que recebeu na internet após divulgar o caso que teve com Neymar Jr. "Vi pessoas que falaram assim: 'Ele nunca mais vai te chamar'. Fiquei indignada com isso. Vi cada coisa: 'Se você não contasse, ele ia te chamar novamente'. E o que isso vai fazer de diferença na minha vida?", relatou Fernanda Campos sobre os ataques na web após assumir o affair com Neymar.

"Nãocriticando [a escolha amorosa], mas tem mulheres que saem por aí com outras pessoas enquanto têm um relacionamento, e elas estavam me criticando. Estavam fazendo eu duvidar do meu próprio caráter, mas elas que têm um caráter duvidoso", compartilhou Fernanda Campos.