Mega Oferta da Amazon: 11 itens tecnológicos para você garantir

Descrição do produto: som potente e vibrante | Alexa integrada | 1 alto-falante de 1,73” com direcionamento frontal | Sensor de temperatura | Controles de privacidade | Dimensões de 99mm x 99mm x 90mm.

A Mega Oferta ainda está acontecendo no site da Amazon, e se você deseja garantir ótimos eletrônicos para o seu dia a dia, este é o momento! Para te ajudar a garantir os melhores dispositivos, preparamos uma lista com 11 ofertas disponíveis e que prometem trazer muita qualidade e praticidade para o seu dia a dia. Tem de tudo: Echo, smart TV, notebook, smartphone e muito mais!

Descrição do produto: streaming em Full HD com Alexa | Controle remoto lite por voz com Alexa (sem controles de TV) | TV ao vivo e esportes | Dimensões de 86mm x 30mm x 13mm | Processador Quad-core 1.7 GHz.