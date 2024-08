Sabrina Sato desembarca em Paris para prestigiar Nicolas Prattes em maratona

Sabrina Sato voou até Paris, na França, para encontrar Nicolas Prattes, que participará da Maratona Olímpica de Paris: "Meu atleta"

Nesta sexta-feira, 9, véspera da Maratona Olímpica de Paris 2024, Sabrina Sato desembarcou em Paris, na França, para encontrar o namorado Nicolas Prattes, que participará da competição como corredor amador. Pela primeira vez, a competição inclui o público e aguarda cerca de 40 mil pessoas.

"Ainda não decolamos, mas estamos dentro do avião. Vou chegar no mesmo dia que a prova. Vamos direto até a Expo para buscar meu número de peito pra poder correr, o meu kit. Depois, vamos pro hotel descansar porque à noite tem Maratona Para Todos", contou o ator nos Stories de Sabrina.

"Na verdade, você vai chegar algumas horas antes da corrida apenas", lembrou a famosa. "Vou chegar às sete da manhã e competir às nove da noite. Tenho que estar lá as oito e sair do hotel às seis, com o trânsito. Tenho, sei lá, cinco horas de descanso. Mas é a tarde, não iria conseguir dormir mesmo", completou Nicolas.

Entusiasmado, o ator ainda brincou sobre o encontro com a amada: "Vamos lá fazer a maratona do circuito olímpico. Trouxe meu staff". "Melhor staff. Sou treinadora, assessora, faço massagem... massagem em tudo. Deixa calminha, tranquila", respondeu a apresentadora, caindo na risada.

Para quem não sabe ou não lembra, esta não é a primeira maratona de Nicolas Prattes. Ele, inclusive, participou de uma em Paris no início deste ano, quando teve a torcida de Sabrina e Zoe, filha da apresentadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

