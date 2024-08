Cauã Reymond renova bronzeado em passeio de barco no Rio de Janeiro

Em alto-mar, o ator Cauã Reymond encantou os seguidores com cliques do passeio de barco relaxante que fez na Baía de Guanabara

Cauã Reymond encantou seguidores com os cliques que fez durante um passeio de barco, nesta quinta-feira (8). O ator conheceu um pouco mais da Baía de Guanabara, localizada no estado do Rio de Janeiro, e aproveitou o momento relaxante para atualizar o bronzeado e registrar o momento de forma conceitual.

"Há mar", escreveu ele na legenda da publicação. O artista fez uma selfie recebendo luz do sol no rosto e alguns registros da paisagem banhada pelo mar. Nos comentários, Cauã recebeu uma série de elogios dos fãs.

"Que paisagem envolvente! A sua vida nos inspira", escreveu uma seguidora do ator. "Com uma paisagem assim e um homem dessas, meu sonho se tornaria realidade", brincou a outra. "Meu deus, que obra prima. Muito lindo", elogiou uma usuária do Instagram.

Não é a primeira vez que o artista curte um passeio na natureza. Amante do ar livre, o artista costuma compatilhar sua rotina com caminhadas em locais com vegetação densa, banhos de cachoeira e viagens a paisagens naturais surpreendentes.

Cauã Reymond posa com galã de filme italiano

Recentemente, o artista brasileiro surpreendeu seguidores com um clique de tirar o fôlego, ao lado de Michele Morrone, o protagonista do romance 365 Dias, da Netflix. Cauã esteve em Sardenha, na Itália, a convite da marca Dolce&Gabanna e esbarrou com Michele durante um evento da grife: "De ontem na Sardenha para DG Alta Sartoria", escreveu o artista na publicação.

A dupla recebeu mais 300 mil curtidas, pouco tempo após o post, e uma chuva de elogios: "A beleza do mundo inteiro nessas fotos", opinou uma fã dos atores. "Essa foto estremeceu o Instagram", brincou a outra.

Além do italiano, Cauã também posou ao lado de San, cantor do grupo de k-pop ATEEZ: " Faz amizade com o San e traz ele para o Brasil novamente", brincou uma fã da banda na publicação.