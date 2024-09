Sidney Sampaio revela efeito meteórico de personagem de Alma Gêmea: ‘Era campeão'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sidney Sampaio relembra personagem de Alma Gêmea e revela efeito meteórico

Sidney Sampaio (44) colhe bons frutos por sua atuação em Alma Gêmea (2005-2006), atualmente em reprise na Globo. Intérprete de Felipe Ávilla, filho do protagonista Rafael (Eduardo Moscovis), ele conseguiu efeito meteórico na época em que a trama foi exibida no horário das seis.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator conta que deu trabalho para a Globo, já que se tornou campeão de cartas da emissora por conta da sua atuação e da beleza. Na época com status de galã jovem, ele conta que até hoje encara todo o sucesso com uma resposta ao trabalho que entregou com a personagem.

"Foi um personagem que gostei muito de fazer. Eu tinha acabado de voltar do SBT, a Globo me convidou e o Felipe foi o maior presente que o Walcyr Carrasco me deu. Esse trabalho na época me fez ser campeão de cartas na emissora, foi uma resposta bem feliz que tive sobre minha atuação na novela", recorda.

Com a reprise em exibição nas tardes da emissora, o galã tem vivido novas experiências e tem sentido o retorno do público com o carinho expressado nas ruas. Sidney se diz grato pelas oportunidades profissionais e se prepara ansiosamente para novos desafios.

O ator rasga elogios a Walcyr Carrasco (72), autor de Alma Gêmea, pela história com elementos de espiritismo desenvolvida para a "faixa das seis". A novela alcançou médias de quase 40 pontos em sua exibição original, o que a tornou como um dos maiores sucessos da dramaturgia da Globo.

"Eu acho incrível, quando o trabalho é bom, merece ser reexibido. E essa novela tem um elenco maravilhoso, toda equipe técnica envolvida era muito boa também. Temos que falar sempre além dos atores, existe muita pesquisa de figurino, arte e postura para viver um trabalho de época, então só posso dizer que continua fazendo sucesso porque foi tudo muito bem feito", afirma.