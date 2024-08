Milton Leite fica emocionado ao dar adeus para a Globo: ‘Vários motivos’

O narrador Milton Leite encerrou seu contrato com a Globo e se despediu da emissora ao vivo neste sábado com depoimento comovente

O narrador esportivo Milton Leite se despediu da Globo neste sábado, 10. Em um depoimento ao vivo, ele refletiu sobre a decisão de sair da emissora de TV depois de quase 20 anos de trabalho. A despedida aconteceu junto com o encerramento da cobertura das Olimpíadas de Paris 2024.

No canal SporTV, ele ficou emocionado ao falar sobre a decisão de sair da Globo. “Depois de 19 anos e meio de trajetória aqui dentro, decidi, no começo do ano, junto com a direção dos Canais Globo, que eu queria interromper a nossa relação trabalhista. Em uma relação de 19 anos, ela não termina por um motivo. Ela termina por vários motivos, uns maiores, outros menores. Eles vão se somando e você chega à conclusão de que aquele é o momento de interromper e decidir, principalmente porque quero descansar um pouco, quero ter mais tempo com os meus netos, com as minhas filhas, com a minha esposa”, afirmou ele.

E completou: “Procurei a direção da Globo em fevereiro deste ano, propus à ela um encerramento, a gente tratou disso com muito carinho, gentileza, de lado a lado, até que a gente chegou ao consenso que talvez fosse o ideia a gente encerrar a minha participação aqui no canal na minha oitava Olimpíada, que foi essa Olimpíada de Paris. E foi assim ao longo desses 19 anos”.

Por fim, ele ficou com a voz embargada. “Fiz muitas amizades, fiz grandes eventos, recebi apoio sempre da casa, que oferece condições de trabalho muito especiais, então nesse meu último ato aqui nos Canais Globo, agradeço muito a todas as pessoas que eu conheci, a todos os amigos que eu fiz aqui, a todos os eventos que eu tive a oportunidade de participar, e dizer que sigo em frente, a vida segue. Eu vou torcer muito pelos amigos que eu deixo aqui, já deixei em outros lugares também. Foi muito bom ter estado aqui nesses 19 anos e meio, com a sua companhia, acompanhando grandes eventos esportivos, levando emoção, assim como eu estou tão emocionado aqui hoje”.