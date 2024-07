Bruno Gagliasso relembra de personagem com esquizofrenia: 'Desmistificar o assunto'

Em 2009, o ator Bruno Gagliasso surpreendeu os telespectadores ao interpretar Tarso, em 'Caminho das Índias', que era um paciente com esquizofrenia

Bruno Gagliasso fez uma profunda reflexão sobre saúde mental, nesta quinta-feira (18), e relembrou da atuação com Tarso na novela Caminho das Índias (2009). O ator relembrou de todo o processo que envolveu o desenvolvimento do personagem, teceu elogios a Glória Perez por ter trazido a discussão ao horário nobre da TV e celebrou o progresso da sociedade sobre o assunto.

"Dá pra acreditar que o Tarso já tem quinze anos? Lá em 2009 ainda não discutíamos sobre saúde mental da forma que falamos hoje. Depressão? Ansiedade? Esquizofrenia? Bipolaridade? Tudo era reduzido a “maluco”, “doido”. Sinto que Tarso foi um importante ponto de virada nessa conversa", começou o ator na reflexão.

Em seguida, o artista exaltou Glória Perez pela coragem de discutir a condição, quando não se falava quase nada a respeito: "Com muita sensibilidade, Glória Perez fez o Brasil olhar para essa questão. Colocou em horário nobre, para milhões de brasileiros, todo o processo de diagnóstico e aceitação de uma condição como a esquizofrenia".

O ator contou que, na época, conhecia um pouco sobre o diagnóstico em decorrência da preparação para uma peça de teatro, Um Certo Van Gogh. No entando, com a conquista do papel de Tarso, Bruno passou por uma preparação intensa, conversando com especialistas e famílias que possuem pacientes com esquizofrenia em casa. Além disso, Bruno usou o espaço para classificar o trabalho com transformador.

"Recebia diariamente relatos de famílias que se identificavam com aquele drama, gente que pôde compreender melhor uma situação que acontecia dentro de casa. Sou muito grato por der dado vida ao Tarso, por ter contribuído - nem que seja um pouquinho - para desmistificar esse assunto", concluiu.

Quem era Tarso em Caminho das Índias?

O personagem de Bruno, Tarso, chamou a atenção do público pela atuação impressiva como uma pessoa portadora de esquizofrenia. Além de focar no personagem, a novela falou também dos desafios do rapaz para lidar com a família e com os desafios cotidianos.