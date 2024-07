Atriz de novela é encontrada morta aos 51 anos

Atriz de novela icônica dos Estados Unidos faleceu aos 51 anos e seu corpo foi encontrado já sem vida

A atriz de novela Esta TerBlanche faleceu aos 51 anos de idade. Ela ficou conhecida por ter atuado na novela icônica All My Children, que é um clássico da teledramaturgia dos Estados Unidos.

De acordo com o site TMZ, a artista faleceu em sua casa em North Hollywood, nos Estados Unidos, e já foi encontrada sem vida. O corpo dela foi localizado um dia após a morte dela. Por enquanto, a polícia local investiga o que aconteceu com ela e a causa da morte ainda não foi definida pela investigação.

Esta TerBlanche ficou famosa ao se tornar Miss Teen da África do Sul em 1991 e fez carreira como atriz nos Estados Unidos. Ela atuou na novela Egoli - Place of Gold, que ficou no ar entre 1992 e 1995, e All My Children, na qual atuou entre 1997 e 2001, mas a novela ficou no ar até 2013.

A atriz foi casada com André Kock entre 1997 e 2008.

Morte de Shannen Doherty

No último sábado, 13, a atriz Shannen Doherty, famosa por seu papel em 'Barrados no Baile', morreu aos 53 anos após uma árdua luta contra um câncer de mama em estágio avançado. Segundo um comunicado divulgado por sua assessoria neste domingo, 14, ela 'perdeu a batalha' contra a doença, mas deixou um legado imensurável para amigos e familiares.

"É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o câncer após muitos anos lutando contra a doença. A devotada filha, irmã, tia e amiga estava cercada por seus entes queridos, assim como seu cachorro, Bowie”, a assessoria informou em nota.

“A família pede privacidade neste momento para que possam sofrer em paz", completaram no comunicado. Shannen, que ficou conhecida por suas participações nas séries, como ‘Brenda’ em 'Barrados no Baile' e ‘Prue’ em 'Charmed', foi diagnosticada com câncer de mama em 2015, e chegou a entrar em remissão após dois anos de tratamento.