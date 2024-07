A Grande Conquista se despede sem engajamento mesmo com tretas intensas

Repleto de clichês de reality shows, A Grande Conquista não conseguiu engajar e finalizou sua segunda temporada com baixa audiência

Aposta da Record para os amantes de reality shows, A Grande Conquista chegou ao final de sua segunda temporada nesta quinta-feira, 18, mas não rendeu bons números para a emissora. Com baixa repercussão, a competição que mistura famosos e anônimos chegou a perder para A Praça é Nossa, do SBT.

Marcando 3,9 pontos de média, o reality apresentado por Rachel Sheherazade não engajou e chegou a ser visto como uma zebra por alguns telespectadores que acompanhavam a produção. Isso porque um participante anônimo foi o campeão da temporada.

Kaio Perroni venceu João Haddad, ex-participante de programas como De Férias com o Ex e Power Couple Brasil, Will Rambo e Fernando Sampaio com 51,83% dos votos em uma final quádrupla. Protagonistas da edição, Kaio e Haddad travaram uma disputa acirradíssima e se desentenderam com diversos participantes da mansão.

Com pouco mais de três meses de duração, A Grande Conquista 2 conseguiu exibir diversos clichês para os amantes do mundo dos realities. Brigas, romances, amizades, votações quentes, divisões de grupos e, claro, muitas desistências. Com 100 participantes disputando o prêmio de 1 milhão de reais, o que não faltaram foram conflitos.

Em alguns momentos, a atração chegou a provocar curiosidade no público de casa, mas, na maioria das vezes, através dos desastres, como a eliminação do ex-policial Fellipe Villas, que precisou ser retirado de confinamento por conta de um processo administrativo que respondia na sua corporação.

Outro caso que ganhou destaque na mídia foi o episódio em que Ricardo Costa, ex-integrante da banda Polegar, expulso após pegar uma faca para um dos colegas de confinamento. Assustados com a atitude do cantor, a produção optou por retirá-lo da competição.

Mas apesar dos altos e baixos, A Grande Conquista é um programa que deve seguir na grade da Record por mais algum tempo. Com potencial publicitário e possibilidade de crescimento, a atração oferece todos os quesitos para um possível sucesso em suas próximas edições.