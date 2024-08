Em entrevista recente, Gusttavo Lima esclareceu motivo de ele e Andressa Suita terem optado por não contratar uma babá para os filhos; confira

Em conversa recente com Leo Dias durante entrevista especial a Billboard, Gusttavo Lima detalhou a decisão que ele e Andressa Suita tomaram de não contratar uma babá para os filhos Gabriel, de 7 anos, e Samuel, de 6.

Por ser um grande nome na música, muitos estranharam o fato do Embaixador não contar com nenhum auxílio extra na criação dos pequenos. Mas para o casal, essa escolha foi natural, embora eles tenham uma pessoa de confiança para momentos de necessidade.

“A Andressa sempre fez esse papel muito bem. Nunca tivemos babá. A gente até tem uma pessoa de confiança quando precisa. Por exemplo, quando eu e ela estamos na correria, mas coisas essenciais, como banho, educação sexual, levar e buscar na escola, nunca deixamos outra pessoa levar e buscar nossos filhos na escola, sempre somos nós”, compartilhou o cantor.

Na sequência, Gusttavo Lima contou que existe uma dinâmica de revezamento entre ele e Andressa. “Quando estou de folga, 12h eu vou lá e levo os meninos na escola, às 18h, eu busco. Quando eu não posso, é Andressa e vice-versa. A gente sempre tenta aproveitar [os filhos] bastante antes da escola e também o depois da escola até às 23h30”.

Ainda durante o bate-papo, o artista confessou que seu maior desafio no dia a dia é ter um tempo proveitoso com as crianças antes que elas cresçam, mas quem garante que ele está conseguindo fazer isso são os próprios meninos. “Esse é o meu maior desafio, ter tempo de qualidade com meus filhos, ter boas lembranças. Eu estou me desdobrando, mas acho que tô me saindo bem. A gente vê isso nos olhos deles”, disse Gusttavo.

