Cristiano Ronaldo surge em momento fofo com a filha caçula

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo compartilhou nas redes sociais um vídeo fofo ao lado de sua filha caçula, Bella Esmeralda

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 17, ao publicar um vídeo fofo com a filha caçula, Bella Esmeralda, de dois aninhos. A menina é fruto de seu relacionamento com a modelo Georgina Rodríguez.

No vídeo publicado no feed do Instagram, o atleta aparece sentando ao lado da herdeira, em um espaço coberto da praia, e ela se declara para ele. "Te amo papai", diz Bella, deixando o papai muito animado. Depois, a pequena também declara seu amor pela mamãe. "Te amo mamãe", falou.

Os internautas ficaram encantados com o vídeo. "Tal pat, tal filha", disse um seguidor. "Quanto amor!", se derreteu outro. "Isso foi muito fofo", afirmou um fã. "Que linda que é a Bella Esmeralda. Parece muito a Alana Martina", falou mais uma. "Também amamos seu pai, pequena criança", brincou mais um admirador.

Além de Bella Esmeralda, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez também são pais de Alana Martina. O jogador de futebol também é pai de Cristiano Jr. e dos gêmeos Eva e Matteo.

Confira o vídeo:

Cristiano Ronaldo surpreende ao revelar mania peculiar

O jogador Cristiano Ronaldo surpreendeu ao compartilhar um hábito peculiar durante uma entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo. O atleta revelou que adota o silêncio após as 22h como uma estratégia para manter sua forma física e alcançar uma melhor qualidade de vida.

"Nunca falo depois das 22h, nem ao telefone. Não me ligue depois desse horário. Gosto de dar um descanso ao meu cérebro. Como jogador de futebol profissional, é preciso dedicação total. Não são só as duas horas de treino. Vivo por quem sou, pela minha carreira no futebol", disse o atleta.