Moda para o inverno: 10 peças para garantir no Mercado Livre

O inverno é o momento ideal para quem ama moda. Afinal, a estação é marcada por peças quentes, confortáveis e, ao mesmo tempo, super estilosas, capazes de agregar sofisticação ao look. Pensando nisso, preparamos uma lista com o melhor da moda para você garantir neste inverno, e a melhor parte é que todos os itens estão disponíveis no Mercado Livre por ótimos preços.

Confira:

1. Jaqueta Puffer, Youcom - https://mercadolivre.com/sec/2HgbVdo

A jaqueta puffer é uma peça que combina estilo e funcionalidade de uma forma única, mantendo o corpo aquecido sem comprometer o conforto. O modelo da Youcom possui gomos acolchoados e tecido sintético que lembra couro, além do fechamento em zíper e bolsos laterais. A puffer é uma peça versátil e essencial para o guarda-roupa, pois garante um look quentinho e estiloso nos meses mais frios.

Créditos/MercadoLivre

2. Casaco regular em suede, Hering - https://mercadolivre.com/sec/1CXEHcH

O casaco regular masculino da Hering não só protege do frio, como proporciona o estilo e identidade pessoal. O modelo em questão traz uma casualidade refinada, e a presença de suede encorpado e pesado é ideal para enfrentar os dias com menores temperaturas sem perder a essência.

Créditos/MercadoLivre

3. Bota com salto, Beira Rio - https://mercadolivre.com/sec/2MVQhrT

A Beira Rio Conforto trabalha em virtude da rotina feminina nas mais diferentes ocasiões. A bota com salto, por sua vez, garante personalidade da cabeça aos pés, em um modelo moderno e despojado para mulheres que desejam conforto em diversas ocasiões: no trabalho, na faculdade ou em passeios aos finais de semana.

O material é de alta qualidade, com fechamento por zíper para facilitar o calce e trazer maior praticidade. Além disso, apresenta detalhes de costura pespontada, tira com fivela, palmilha macia e solado flexível emborrachado antiderrapante, garantindo maior segurança nos trajetos diários.

Créditos/MercadoLivre

4. Vestido manga longa, Hering - https://mercadolivre.com/sec/1TU1raB

Um bom vestido de manga longa é uma escolha prática para enfrentar o clima com confiança e classe. O item da Hering é feito em tricô, destacando a silhueta e conferindo elegância para as produções de inverno. A manga longa adiciona certo refinamento à peça, que pode ser utilizada em uma variedade de ocasiões, seja em eventos casuais ou formais.

Créditos/MercadoLivre

5. Jaqueta em suede, Youcom - https://mercadolivre.com/sec/1fD9Fa5

A Youcom apresenta outra peça: a jaqueta verde militar em suede, de tecido macio e diferenciado, semelhante a camurça. Além de complementar o look, o estilo cargo com bolsos grandes na parte da frente, somados aos botões de pressão e a gola alta, resultam em um acabamento e visual impecáveis.

Créditos/MercadoLivre

6. Conjunto Poly, Puma - https://mercadolivre.com/sec/1e6EJjZ

O conjunto agasalho e calça da Puma é relaxante para qualquer momento. Ele apresenta costuras laterais para maior liberdade de movimento e inspiração atlética no peito. A qualidade dos materiais utilizados e o cuidado com os detalhes de acabamento garantem durabilidade e um visual impecável, resultando em um produto de modelagem regular, com bolsos laterais, cós e punhos elásticos perfeitos para o inverno.

Créditos/MercadoLivre

7. Bota coturno, Lumiss - https://mercadolivre.com/sec/1HYEVHZ

Queridinho do momento, a bota coturno marca presença em todos os invernos e não pretende sair de cena tão rápido! O modelo da Lumiss vale a pena o investimento, pois possui solado emborrachado antiderrapante, salto de cinco centímetros e um design moderno e sofisticado.

Créditos/MercadoLivre

8. Moletom Hoodie, Levi’s: https://mercadolivre.com/sec/2eL6Y1D

O moletom é peça indispensável para qualquer guarda-roupa, pois fornece a sensação de aconchego sem abandonar o estilo, podendo ser usados em atividades casuais e despojadas. O modelo da Levi’s apresenta corte descontraído com mangas longas bufantes e um capuz prático para qualquer época do ano.

Créditos/MercadoLivre

9. Bota Western, Cecconello - https://mercadolivre.com/sec/17mSVP2

As Western Boots da Cecconello apresentam diferentes combinações de materiais e cores. Ela é uma verdadeira declaração de autenticidade, pois mistura tradição e moda contemporânea com linhas robustas, detalhes de costura distintos e um charme rústico que também oferece durabilidade e conforto.

O design permite que ela seja usada tanto em ambientes urbanos quanto em contextos mais informais, oferecendo suporte e proteção aos pés para os amantes do estilo country ou para algum apreciador de calçados cheios de personalidade. Uma bota western é uma adição marcante ao armário de qualquer um.

Crédtios/MercadoLivre

10. Jaqueta peluciada, Hering - https://mercadolivre.com/sec/1YvTAHM

Tendência quente para a estação, a jaqueta feminina da Hering é elaborada em tecido peludo, deixando o vestuário ainda mais descolado e divertido. Esse modelo, que aquece qualquer visual, apresenta manga longa, gola quadrada, botões para o vestimento e bolsos quadrados. Adicione um toque de autenticidade e invista em looks ousados no dia a dia!

Créditos/MercadoLivre

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data de publicação deste post, e a Caras pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.