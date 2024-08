Messy Girl tem inspiração no grunge e traz moda relaxada

O TikTok trouxe mais uma tendência. Dessa vez, a estética “messy girl” (“garota bagunçada”, em inglês) ganhou destaque, com inspirações na moda grunge da década de 90. O estilo propõe um visual mais despojado, em oposição às “clean girls”, que apostavam em peças minimalistas.

Uma ‘messy girl” apresenta atitude relaxada, maquiagem borrada e um guarda-roupa amplo, com jeans largos, camisetas básicas e acessórios pesados, além de coturnos, botas e meias três quartos.

A tendência ganhou influência com o movimento grunge, que pregava um estilo livre e desleixado, abraçando a espontaneidade sem se preocupar com os padrões sociais. Assim, a estética traz uma mulher moderna empoderada que celebra a singularidade e autenticidade.

Para a maquiagem, um delineado borrado, lápis esfumado abaixo dos olhos, sombra pesada, sobrancelha desarrumada e máscara de cílios derretida. Além disso, a proposta não considera necessário esconder as olheiras, pois tem como objetivo aparecer de forma mais cansada. Os cabelos, para complementar, são usados soltos e ondulados, levemente desgrenhados e com volume.

Quanto às roupas, tons escuros e monocromáticos com peças mais largas que o habitual, modelos em couro e tecidos leves. Criar looks com peças amplas e fluídas garantem conforto ao estilo, além de adicionar um toque descontraído e autêntico para cada produção.

Confira algumas peças para compor os trajes e ser uma messy girl:

1. Lápis delineador preto, Vivai - https://mercadolivre.com/sec/1NV5BM4

O lápis para olhos com apontador da Vivai é um ótimo primeiro passo para o estilo messy girl. Ele realça o olhar a partir da cor preta intensa, adicionando potência à maquiagem.

Créditos/MercadoLivre

2. Trio de sombras, Ruby Rose - https://mercadolivre.com/sec/2dUzrUM

A paleta de sombras para sobrancelha da Ruby Rose possui com três tonalidades: marrom claro, marrom médio e preto. O produto também inclui um primer para auxiliar na fixação.

Créditos/MercadoLivre

3. Máscara de cílios, Maybelline - https://mercadolivre.com/sec/1b9Hf5Y

Para um alongamento e volume total aos cílios, a máscara da Maybelline conta com escova flexível exclusiva e fórmula inovadora enriquecida com extrato de bambu. COM EXTRATO DE BAMBU: fórmula inovadora que fornece cílios longos e cheios.

Créditos/MercadoLivre

4. Camiseta oversize, Atiravogue - https://mercadolivre.com/sec/2PVyBxt

A camiseta lisa feminina lisa e oversize da Atiravogue é feita de algodão e garante muito conforto e elegância para a estética messy girl, unindo estilo, flexibilidade e praticidade.

Créditos/MercadoLivre

5. Jaqueta de couro, Creffin - https://mercadolivre.com/sec/2xi23u3

Feita com material sintético, a jaqueta feminina em couro é ideal para os dias mais frios. Confeccionada em poliéster de alta qualidade, oferece forro na mesma composição, abertura em zíper e design com detalhes pratas.

Créditos/MercadoLivre

