Fixador de maquiagem: saiba o que é, quais os tipos e como aplicar

Manter a maquiagem intocável por bastante tempo é um dos principais desafios para o dia a dia. E visando solucionar esse problema, o fixador é ótimo para garantir um visual impecável durante o dia todo.

Ele tem como principal função garantir a durabilidade da maquiagem, deixando a pele com um aspecto natural sem borrar ou sair do rosto. Com o passar do tempo, as marcas acrescentaram funções de hidratação, acabamento e brilho nos fixadores, que devem ser aplicados no final da make.

A maioria desses produtos são encontrados em spray, e basta agitar e borrifar – respeitando uma certa distância – para não causar danos à pele. Caso o modelo seja em pó, indicado para peles oleosas, o produto deve ser espalhado pelo rosto com o auxílio de um pincel limpo, logo após o término da maquiagem. Simples assim!

Além dos formatos citados, os fixadores em gel também são procurados. Esse modelo – também chamado de blindagem – vem em gotas e é utilizado antes da maquiagem, promovendo o mesmo efeito de durabilidade.

Existem alguns tipos de fixadores de maquiagem, como a água termal, o primer, o finalizador e o próprio fixador. A diferença entre eles está na forma de atuação e aplicação. O primer, por exemplo, age fechando os poros, com o objetivo de impedir que a oleosidade saia, para assim fixar a maquiagem por mais tempo. O fixador, por sua vez, trabalha selando a maquiagem, mantendo ela intacta por mais tempo.

A água termal e a bruma são recomendadas para hidratar a pele e não deixar nada sair do lugar durante a make, sendo uma grande aliada no pré e pós-maquiagem. Por fim, o finalizador é responsável por garantir brilho, viço aparente e maquiagem duradoura no decorrer do dia.

Se você já sabe qual é o fixador ideal para a sua rotina, aproveite e garanta o produto com os achadinhos incríveis disponíveis no Mercado Livre:

1. Fixador + pó translúcido, Vizzela - https://mercadolivre.com/sec/2zYWoXq

O pó translúcido da Vizzela apresenta textura resistente à água e efeito matte, enquanto o fixador garante durabilidade e hidratação da pele.

Créditos/MercadoLivre

2. Primer facial, Dapop - https://mercadolivre.com/sec/2VSgVip

Testado dermatologicamente e livre de crueldade, a linha de blindagem da Dapop apresenta um produto que cuida da pele e dos olhos, em um formato fluido e não oleoso.

Créditos/MercadoLivre

3. BT Fix, Bruna Tavares - https://mercadolivre.com/sec/1ZXAoNZ

Adequado para todos os tipos de pele, a fórmula do BT Fix também hidrata e nutre, mantendo a pele e maquiagens perfeitas por um período prolongado.

Créditos/MercadoLivre

4. Primer facial Smooth Blur, Ruby Rose - https://mercadolivre.com/sec/17oYSXC

O primer da Ruby Rose é uma ótima opção para quem procura um acabamento natural e uma pele uniforme. Com uma fórmula hidratante e de longa duração, ele prepara o rosto e minimiza poros e linhas finas para uma maquiagem impecável.

Créditos/MercadoLivre

5. Bruma Fixadora, Eudora - https://mercadolivre.com/sec/2xjPbLz

Aumentando em até três vezes a duração, a bruma fixadora da Eudora oferece refrescância e pode ser utilizada antes da maquiagem. Ela conta com tecnologia para proteção da pele contra agressões externas, além de reduzir as linhas de expressão.

Créditos/MercadoLivre

