Fast Fashion X Slow Fashion: diferenças nos meios de produção

Entender melhor sobre alguns conceitos de moda é necessário para um consumo consciente. A indústria têxtil atua para roupas, sapatos e acessórios e, pensando nisso, trouxemos duas expressões que geram muitas dúvidas entre os consumidores: fast fashion e slow fashion.

O fast fashion (“moda rápida”, em inglês) é um termo utilizado para designar a renovação constante de peças comercializadas no mundo da moda. Muito comum entre as grandes marcas, há uma priorização para o consumo e a criação em massa, na qual diversas coleções são expostas ao decorrer do ano.

A produção rápida e em larga escala visa a moda globalizada, em que o foco é a alta rotatividade de trajes e a renovação das lojas. Tais implicações criam uma falsa necessidade do novo.

Essa indústria é responsável por impactos ambientais e sociais, como a desvalorização dos trabalhadores a partir da mão de obra precarizada. A agilidade para a compra e o barateamento excessivo de algumas peças entram nesse debate, pois o objetivo é atingir um número cada vez maior de compradores.

O slow fashion (“moda lenta”, em inglês), no entanto, surge para tentar minimizar os impactos socioambientais, sendo uma alternativa de moda sustentável que preza pela diversidade e por custos sociais e ecológicos. O sistema de produção deste modelo é com pequena e média escalas, com menos intermediação entre o produtor e o consumidor e uma atuação mais colaborativa.

Adotado em 2004, em Londres, o termo busca alternativas mais conscientes e sustentáveis para o consumo de roupas, valorizando a produção local e a reutilização de peças, que apresenta maior vida útil. O ciclo de vida dos produtos na slow fashion são fatores relevantes.

Nele, são desenvolvidas pequenas coleções, desafiando a moda para reorientar a qualidade dos produtos, de forma que a confecção considere aspectos integrais e não somente estéticos. No mundo digital, esse movimento ganhou popularidade ao valorizar as etapas do processo de produção até as vendas.

