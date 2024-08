Saiba como ocorre o corte químico no cabelo e o que fazer para recuperá-lo

O corte químico é uma quebra abrupta do cabelo, geralmente causada por procedimentos químicos como alisamento, coloração, progressiva e descoloração. A falta de manutenção e os cuidados inadequados com as madeixas podem intensificar o processo, levando ao rompimento dos fios.

Elasticidade, falta de brilho, pontas duplas e danificadas, textura áspera, cabelo fino e desigual e queda capilar são alguns dos indícios de que as mechas podem estar sofrendo um corte químico. Os principais responsáveis por esta quebra são as progressivas, alisamentos, tinturas e descolorações.

Além disso, a incompatibilidade de produtos e a aplicação inadequada podem agravar o cenário. É essencial, portanto, utilizar proteção térmica e evitar o uso excessivo de chapinhas e secadores, bem como aparar as partes mais danificadas. Os cabelos finos e cacheados apresentam maior propensão ao corte químico, pois apresentam uma estrutura mais frágil, sendo suscetíveis a quebras.

O enfraquecimento da fibra capilar é um dos principais condutores do corte químico. Ao realizar um procedimento químico atrás do outro, a resistência dos fios é diminuída em virtude da alteração do pH das mechas. O cabelo, portanto, é fragilizado e acaba cedendo.

Além disso, invista em um cronograma capilar envolvendo hidratação, nutrição e reconstrução e diminua a frequência de procedimentos químicos, principalmente se o desejo for fazer mais de um ao mesmo tempo. Faça também a devida reestruturação do fio após cada etapa.

Para evitar cabelos desalinhados e ásperos, confira alguns produtos disponíveis no Mercado Livre:

1. Máscara capilar nutrição, Wella Professionais - https://mercadolivre.com/sec/29QDEHM

O creme de nutrição com fragrância e livre de crueldade da Wella é o primeiro passo ideal para recuperar o cabelo danificado!

Créditos/MercadoLivre

2. Máscara de hidratação, Lola Cosmetics - https://mercadolivre.com/sec/2XhHwvb

A máscara reparadora para fios danificados da Lola é capaz de recuperar as pontas duplas e hidratar, além de oferecer brilho e suavidade aos fios.

Créditos/MercadoLivre

3. Máscara capilar, Senscience - https://mercadolivre.com/sec/1KeHgYQ

A máscara capilar da Senscience oferece hidratação e reconstrução para as mechas. O produto apresenta aroma soft e é hipoalergênico.

Créditos/MercadoLivre

4. Creme de tratamento, Elseve - https://mercadolivre.com/sec/22fbej5

O item da Elseve proporciona um cabelo com brilho intenso. Sua fórmula possui pH ácido e ácido glicólico, combatendo a porosidade e selando as cutículas, para um cabelo saudável e alinhado.

Créditos/MercadoLivre

5. Máscara hidratante, Inoar - https://mercadolivre.com/sec/2JCaGV3

A máscara da Inoar foi desenvolvida para reparar, nutrir e hidratar as mechas. Elaborada com macadâmia e proteína do trigo, deixa os fios mais sedosos, maleáveis, fortes e brilhantes.

Créditos/MercadoLivre

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data de publicação deste post, e a Caras pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.