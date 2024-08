Como amenizar e evitar o aparecimento de manchas no rosto?

A exposição excessiva ao sol faz com que a pele responda com a hiperpigmentação, formando manchas na pele. Esse é um dos principais problemas enfrentados por mulheres e homens. Por isso, realizar uma boa rotina de skincare é importante. Confira outras dicas para evitar a produção de melanina na pele:

A coloração da pele é formada pela melanina, pigmento natural que garante proteção contra os efeitos nocivos dos raios solares. Existem vários tipos de manchas. A fitodermatose, por exemplo, ocorre quando substâncias cítricas penetram na pele e, em contato com a radiação solar, provocam uma queimadura. As melanoses, por sua vez, são manchas que aparecem com o envelhecimento devido a falta de proteção solar.

A radiação solar exerce grande influência para a hiperpigmentação, bem como a poluição e a falta de cuidados diurnos e noturnos. As queimaduras solares e o melasma são causados pela pela superexposição à radiação ultravioleta. Outros fatores que também podem influenciar o aparecimento de manchas são as alterações hormonais durante o período de gestação ou o uso de anticoncepcionais.

A melhor forma de evitar a hiperpigmentação é utilizar protetor solar diariamente, não importa a estação do ano. A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) recomenda que o fator de proteção seja de, no mínimo, FPS 30 e a sua reaplicação deve ocorrer a cada duas horas.

Outra sugestão é evitar espremer espinhas. Ao pressioná-las, as bactérias e o conteúdo inflamatório podem adentrar mais profundamente na pele e danificar suas células, aumentando a chances do aparecimento de cicatrizes e maior hiperpigmentação.

Ter uma alimentação saudável e utilizar produtos específicos para o tipo de pele desempenham um papel muito importante para prevenir as manchas. Invista também em produtos com ação hidratante e calmante nos cuidados pós depilação, a fim de evitar a hiperpigmentação e a vermelhidão em áreas indesejáveis.

Por fim, ingerir dois litros de água por dia. Esse processo contribui para o pleno funcionamento do metabolismo, pois, quando o corpo está desidratado, a pele torna-se mais propensa a ressecamento e irritações.

O uso de produtos para tratar, reduzir e controlar as manchas é crescente. Por isso, aqui estão alguns dermocosméticos para te ajudar nessa missão:

1. Clareador de manchas, Bioderma

O clareador de manchas da Bioderma é um creme sabonete esfoliante que deve ser usado no período da manhã e da noite, tanto para o rosto quanto para o corpo.

2. Vitamina C, Principia

A vitamina C é capaz de potencializar a proteção da pele contra os efeitos dos raios UV. O modelo da Principia suaviza linhas finas e diminui as olheiras e espinhas. Ele também controla a oleosidade e proporciona maciez à pele.

3. Óleo hidratante, Farmax

O óleo hidratante de Rosa Mosqueta, da Farmax, atua no clareamento para uma pele mais uniforme e reduz e uniformiza a pigmentação.

4. Sérum clareador, ENMA

O sérum Enma combina ativos que apresentam ações hidratantes, de renovação celular e de uniformização do tom da pele. Ideal para peles acneicas e com manchas, o item atua de modo a diminuir o processo inflamatório.

5. Protetor solar, Neostrata

O protetor solar facial da Neostrata corrige linhas finas e disfarça poros, uniformizando o tom e a textura da pele. Ele possui textura leve que não deixa resíduos brancos e proporciona 12 horas de controle e redução da oleosidade.

