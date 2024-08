Beleza no rosto: explicando os diferentes formatos para as sobrancelhas

Escolher a forma perfeita da sobrancelha para o nosso rosto não é uma tarefa simples. Porém, independente do modelo, vale ressaltar que as tendências e estilos podem ser adaptados de acordo com as preferências individuais.

Apesar de não ser a primeira coisa que as pessoas reparam em alguém, o formato das sobrancelhas pode influenciar – e muito! – na aparência. Elas são como uma espécie de moldura para os olhos, fornecendo contorno, atenuando as expressões e harmonizando o rosto de modo geral, valorizando o olhar e potencializando a beleza.

Antes de escolher o tipo de sobrancelha, é preciso levar em consideração alguns pontos para além da estética. A função principal dos pelos nessa região é proteger os olhos. Portanto, ao optar por um design mais fino implica em uma maior vulnerabilidade para a visão.

Outro ponto importante é a manutenção. Os pelos apresentam ciclos de crescimento e, quando começam a nascer, não precisam ser necessariamente retirados. Vale ressaltar que, com o passar do tempo, eles param de crescer e há uma perda significativa de volume.

As sobrancelhas finas contam com inclinação acentuada, enquanto as grossas passam uma imagem mais rústica e marcante. Os modelos curvados proporcionam certa naturalidade e o design arqueado oferece um efeito harmonioso, afinando o rosto e levantando o olhar.

O formato reto transmite seriedade e as sobrancelhas angulares são inclinadas logo na divisão do meio da sobrancelha. Por fim, tem-se as sobrancelhas com brow lamination, em uma estética despenteada que conquistou muitas modelos e fashionistas no mundo da beleza.

Agora que você sabe a importância de um design de sobrancelhas compatível com o rosto, confira alguns produtos para te ajudar a construir o seu próprio formato:

1. Gel de sobrancelha, Maybelline - https://mercadolivre.com/sec/2DnAcoS

O gel Tattoo Brow da Maybelline promove preenchimento uniforme, alta definição, até três dias de duração e efeito natural. O produto conta com uma mini escova com diferentes tamanhos de cerdas e é resistente à água.

2. Pasta mágina para sobrancelhas, SourCil - https://mercadolivre.com/sec/1q7W9wt

Para ajudar no crescimento e na regeneração dos fios, a pasta mágica da SourCil atua como um sérum para as sobrancelhas, garantindo muito volume.

3. Kit pincéis, Arte Sedução - https://mercadolivre.com/sec/2CqyE7d

O kit da Arte Sedução contém um pincel chanfrado, um pincel em formato de escova e um pincel duplo (pente e escova). O conjunto tem a função de corrigir, alinhar os fios e definir o formato das sobrancelhas.

4. Gel para sobrancelha, Dailus - https://mercadolivre.com/sec/2hxu33X

Para modelar os fios, o gel da Dailus apresenta secagem rápida, fórmula vegana e pode ser utilizado em barba, cílios e até para diminuir o frizz do cabelo, penteando e alinhando os fios.

5. Cera para sobrancelhas, Vizzela - https://mercadolivre.com/sec/24fTsBP

A cera para sobrancelhas da Vizzela oferece fixação sem edurecer, esfarelar ou deixar resíduos. Ela promove efeito temporário de brow lamination, levantando o olhar.

