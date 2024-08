Batom: um símbolo da coragem e resiliência feminina

O batom é um dos principais componentes das nécessaires das mulheres. Este cosmético é extremamente versátil e apresenta uma variedade de formatos, cores, texturas e composições, sendo um dos produtos de maquiagens mais antigos do mundo. Confira a história deste item na matéria a seguir:

O batom surgiu nas regiões do antigo Egito e da Suméria, por volta do ano de 3.500 a.C. Nesse período, os cidadãos teriam começado a pintar os lábios com tons terrosos. O produto era um símbolo de status, capaz de identificar homens e mulheres da nobreza das demais classes sociais.

Na Grécia Antiga, foi utilizado como uma forma para identificar as prostitutas, que eram obrigadas por lei a usarem o produto. Do contrário, poderiam ser punidas. No Império Romano, o batom era um sinal de riqueza, assim como na civilização egípcia.

Em 1770, o governo britânico criou uma lei que condenava mulheres que usavam batom, alegando que o item estava associado à bruxaria. Além disso, a Igreja Católica condenou o ato de colorir os lábios, classificando-o como uma prática imoral e pecaminosa.

Os batons utilizados nas civilizações antigas eram produzidos a partir da mistura de ingredientes como cera, gordura animal, argila, óleos, frutas, flores e minérios. As principais cores de destaque foram o vermelho e o laranja.

Em 1870, a marca francesa Guerlain, referência na indústria de cosméticos naquele período, lançou um produto semelhante ao batom em bala dos tempos atuais. Este formato ganhou popularidade mundial e fez com que outras marcas criassem modelos parecidos.

Os lábios tingidos também foram empregados como forma de protesto pelas sufragistas, em 1912, que iam contra as restrições impostas para as mulheres daquela época. Assim, o batom tornou-se um símbolo de força, empoderamento e expressão pessoal feminina.

Por fim, vale destacar que o cosmético ganhou ainda mais reconhecimento quando estrelas de cinema passaram a utilizá-lo.

