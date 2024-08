6 sapatos de noiva para tornar a cerimônia ainda mais especial

Há opções para todos os gostos quando o assunto é sapato de noiva, desde modelos clássicos sapatos com salto até as opções com brilho ou laços. Porém, escolher o par perfeito é uma tarefa muito difícil, pois deve-se levar em consideração diversos fatores. Uma tendência crescente, por exemplo, é a personalização, que adiciona toques pessoais como iniciais bordadas, fitas ou até mesmo pedrarias que combinem com o vestido.

Além da estética, o conforto não deve ser ignorado. Afinal, a noiva passará horas de pé, seja em interações com os amigos, família e demais convidados. É importante, portanto, considerar palmilhas acolchoadas, saltos com altura moderada e materiais que se moldam ao pé ao longo do dia.

Testar os sapatos antes do grande dia também é uma boa alternativa, de modo a garantir que eles estejam prontos para o casamento sem causar desconfortos inesperados. Outra sugestão é ter um par de calçados adicionais, caso o modelo escolhido para a cerimônia não seja ideal para o restante da noite.

Confira algumas opções de sapatos para casamento no Mercado Livre:

1. Scarpin, Vizzano - https://mercadolivre.com/sec/2Xi5EB8

Com muita classe e estilo, o scarpin da Vizzano é a escolha perfeita para arrasar no altar! Ele possui acabamento fosco, salto médio de bico fino, palmilha com absorção de impacto e umidade e solado emborrachado antiderrapante.

Créditos/MercadoLivre

2. Sandália, Shekinah - https://mercadolivre.com/sec/2iDzAqR

A sandália da Shekinah é confortável e macia. Além disso, ela possui salto quadrado, laço delicado e amarração, sendo uma adição muito charmosa para qualquer ocasião.

Créditos/MercadoLivre

3. Sapato com pérolas, Torricella - https://mercadolivre.com/sec/25pvnZ3

O scarpin da Torricella garante elegância e sofisticação. Feito em verniz, possui um salto que valoriza a silhueta feminina, sem contar os detalhes perolados para complementar o visual.

Créditos/MercadoLivre

4. Sapato de cristal, Generic - https://mercadolivre.com/sec/1qPKCWF

Para trazer um pouco mais de glamour no dia da cerimônia, o sapato de cristal da Generic é uma opção cheia de brilho e personalidade!

Créditos/MercadoLivre

5. Sapato confortável, Feminy Calçados - https://mercadolivre.com/sec/2r2LGCs

Com alta qualidade e conforto, o modelo da Feminy Calçados proporciona maciez ao calce e evita o machucar ao andar. Além disso, o solado é flexível e antiderrapante, para um andar mais firme sem comprometer a estabilidade.

Créditos/MercadoLivre

6. Sapato boneca, Duani - https://mercadolivre.com/sec/2BeW2rG

Por fim, o sapato boneca da Duani pode ser usado com diversos modelos de vestidos. Ele apresenta tornozeleira ajustável com fita de cetim e strass, forro interno, palmilha confortável e protetor de calcanhar.

Créditos/MercadoLivre

