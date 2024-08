5 chapinhas para um cabelo liso e sedoso com o Mercado Livre

A chapinha, ou prancha de cabelo, ganhou muito destaque no universo da beleza e dos cuidados pessoais na década de 2000, transformando a forma como muitas mulheres cuidavam dos cabelos, oferecendo uma nova opção de estética, com diferentes possibilidades para o dia a dia.

A tecnologia por trás deste aparelho permite que o calor seja distribuído de forma uniforme, garantindo um alisamento eficiente. Além disso, ao ajustar corretamente a temperatura, a chapinha também pode ser utilizada para criar ondas e cachos, permitindo novas opções sem a necessidade de vários aparelhos.

Porém, é importante ressaltar que o uso frequente da chapinha exige cuidados, pois o calor intenso pode causar danos aos fios com o passar do tempo, resultando em ressecamento e quebra. Logo, deve-se manter uma rotina capilar com foco em hidratação.

Confira algumas opções de chapinhas disponíveis no Mercado Livre para um visual rápido, prático e bonito:

1. Chapinha a vapor, Segredo Dela - https://mercadolivre.com/sec/2LtZpgK

Para fios perfeitos, a chapinha a vapor da Segredo Dela apresenta tecnologia e qualidade, com placas de cerâmica projetadas para que o cabelo deslize entre elas, reduzindo o atrito.

Créditos/MercadoLivre

2. Prancha de cabelo, Mondial - https://mercadolivre.com/sec/2q1uFpW

A prancha da Mondial é leve e compacta, facilitando o transporte. Ela possui cabo giratório, que facilita o manuseio e evita que se enrole durante o uso. Com potência de 30W, apresenta revestimento que reduz o frizz e oferece mais maciez e brilho.

Créditos/MercadoLivre

3. Chapinha profissional, Lizze - https://mercadolivre.com/sec/1Y2Gvbs

A versatilidade e eficiência da chapinha profissional da Lizze a torna uma boa opção para alcançar um estilo próprio no cabelo.

Créditos/MercadoLivre

4. Chapinha de cabelo, MQ Professional Hair Styling - https://mercadolivre.com/sec/18AeEAM

O item da MQ Professional Hair Styling oferece ótimo deslizamento e distribui uniformemente a temperatura, selando a cutícula do fio. Indicada para todos os tipos de cabelo, apresenta 17 níveis de temperatura.

Créditos/MercadoLivre

5. Prancha alisadora, Mondial - https://mercadolivre.com/sec/1YN2s67

Com função 2 em 1, a prancha da Mondial promove alisamento e opção de ondular ou fazer cachos, oferecendo um resultado sem marcas.

Créditos/MercadoLivre

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data de publicação deste post, e a Caras pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.