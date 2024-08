Lívia Andrade causa ao surgir com roupa com umbigo gigante: 'Vim confundir'

Ao apostar em roupa com desenho de umbigo gigante, Lívia Andrade causa e gera dúvidas sobre parte do corpo ser realmente dela; veja

A apresentadora Lívia Andrade causou ao apostar em um look diferenciado para gravar o Domingão Com o Huck do último domingo, 11. Em sua rede social, a loira compartilhou fotos exibindo a roupa inusitada e deu o que falar.

Isso porque, as peças muito estilosas tinham estampas de desenho de um corpo vestido com pedaços de jeans. Com a barriga fake à mostra, a ex-SBT causou ao intrigar sobre o umbigo ser seu ou não. A parte do corpo roubou a cena nos cliques pelo seu tamanho.

"Nem tudo que parece ser é de fato! Eu não vim pra explicar, vim pra confundir", brincou ela na legenda. Nos comentários, os internautas opinaram sobre o look ousado. "Esse é aquele figurino que não é pra quem quer, mas é pra quem está podendo e muito né?", escreveram. "Esse umbigo é real?", questionaram outros com dúvida.

Nas últimas semanas, Lívia Andrade postou fotos de um ritual que fez em sua segunda festa de aniversário. Após uma festa luxuosa no Rio de Janeiro com tema de Abduzidos e que chegou a custar cerca de R$ 200 mil, ela comemorou seu dia com um evento mais clássico em rosa na Serra Catarinense.

Lívia Andrade chama atenção com look extravagante em passeio com namorado

A apresentadora Lívia Andrade comemorou o Dia dos Namorados na quarta-feira, 12 de junho, com o seu eleito, o empresário Marcos Araújo, com um passeio diferente com direito a um almoço nas alturas da serra. Em sua rede social, ela postou um vídeo do momento inusitado e chamou a atenção.

Além da paisagem verde e deslumbrante, a loira impressionou ao surgir com um look preto bem extravagante para celebrar a data romântica. De chapéu, botas e peças rendadas, Lívia Andrade se destacou ao surgir curtindo o encontro nas alturas com seu amado. Veja como foi o passeio aqui.