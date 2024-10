Sacha Bali, Vanessa Carvalho e Yuri Bonotto disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 16. Quem você quer que escape da Roça? Vote na enquete!

Está formada quarta Roça de A Fazenda 16! Ficou decidido que Sacha Bali (43), Vanessa Carvalho (33) e Yuri Bonotto (34) vão disputar a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira, 16, durante o programa ao vivo, apresentado por Adriane Galisteu (51), na Record. Já decidiu quem tem a sua torcida? Vote na enquete da CARAS Brasil e mostre qual dos peões ganhou o seu coração.

A Fazenda 16: Quem deve vencer a quarta Prova do Fazendeiro? Vote na enquete! Sacha Bali

Vanessa Carvalho

Yuri Bonotto

Página interna Não usar nem divulgar esta URL. Só funciona para usuários logados no admin. Para usar no site, use o código em embed dentro de um Artigo.

Na última terça-feira, Sidney Sampaio, que venceu a Prova de Fogo, abriu o Lampião dos Poderes para descobrir suas vantagens. Ao ler os pergaminhos, o ator resolveu ficar com o da Chama Branca e entregou o da Laranja para Albert Bressan, que pôde anular todos os votos recebidos por um peão.

Logo depois, o Fazendeiro da semana, Zé Love, escolheu Yuri Bonotto para ocupar o primeiro banquinho. “Vindo desse cara baixo, que vem me ameaçando, até achei que hoje foi leve”, disparou o dançarino, sobre a indicação.

Durante a votação, o "grupinho" escolheu um alvo e todos os integrantes indicaram Suelen Gervásio para o posto. Com 11 votos, a modelo se juntou a Yuri. Depois, foi a hora do Poder Laranja entrar no jogo e Albert retirou os três votos recebidos por Fernanda Campos.

Segunda integrante da Roça, Suelen precisou puxar um dos moradores da Baia para o terceiro posto e indicou Vanessa Carvalho. Em seguida, o temido Resta Um começou. Sacha Bali acabou sobrando e completou a formação. O último selecionado teve a missão de vetar um dos competidores da Prova do Fazendeiro.

Antes do ao vivo acabar, Sidney usou seu Poder da Chama Branca. O ator recebeu a oferta de um prêmio de R$ 10 mil, que deixaria a sede sem água quente por 48 horas. Sem pensar duas vezes, o peão aceitou. No final, ficou decidido que Sacha, Vanessa e Yuri estão na quarta Roça da temporada.