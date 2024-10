Nathalia Dill se declara para o marido Pedro Curvello em aniversário

Nathalia Dill usou as suas redes sociais para homenagear o marido Pedro Curvello, que faz aniversário nesta quarta-feira, 9

Em suas redes sociais, Nathalia Dill sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 9, a atriz usou a sua conta no Instagram para fazer uma homenagem ao marido Pedro Curvello, que está fazendo aniversário. A famosa publicou diversas fotos em que aparece ao lado do amado e se declarou.

"Escolhi fotos de comemorações (réveillon, carnaval, festival) porque estar com você é festa sempre. A gente comemora o estar junto todos os dias Como você não tem insta, só vai ver esse post quando eu te mostrar depois. Parabéns meu amor. Vida longa. Te amo", escreveu ela.

Casados desde 2019, Nathalia e Pedro são pais de Eva, de quatro anos. Nathalia já está confirmada como Valiana em Guerreiros do Sol, novela que deve estrear no Globoplay em 2025.

Nathalia Dill explica que a filha não assistiu novela

Recentemente, a atriz Nathalia Dill esteve presente no podcast Papo de Novela para comemorar mais um sucesso na carreira: o papel de Vênus em Família É Tudo. Durante o bate-papo, a famosa compartilhou que a filha, Eva, de quatro anos, não assistiu a trama. Entenda o motivo.

Esta foi a primeira personagem que a artista deu vida desde o nascimento da pequena, fruto do relacionamento com o músico Pedro Curvello. "Eu fiquei muito feliz com a trama, acho que ela tem uma leveza e ela consegue atingir diversos públicos, diversas faixas etárias... Toca todo mundo, tem essa comédia, tem amor, tem aventura, tem mistério.", analisou.

Apesar da leveza, a trama também possui cenas intensas e, por essa razão, Nathalia ressaltou que a filha não assiste. "A novela é leve, 'pero no mucho' ('mas não muito', em tradução para o português). A Vênus sofreu, foi sequestrada, brigou... chorou, então, a minha filha não vê, ela se assusta com várias cenas. É uma novela que é leve, mas para minha filha, que é muito pequena, não tanto", esclareceu.

Vale lembrar que, em Família É Tudo, Vênus esteve no centro de momentos emocionantes, desde a cena em que foi surpreendida com um pedido de noivado durante um flashmob, até situações mais extremas, como ser sequestrada, dopada e até jurada de morte.