O cantor Mumuzinho postou nas redes sociais algumas fotos ao lado da esposa, Thainá Fernandez, e se declarou no aniversário dela

Mumuzinho usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para a esposa, Thainá Fernandez, que completou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 29.

Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor compartilhou algumas em que aparece em clima de romance e também passeando ao lado da amada e a parabenizou. "Hoje é dia do meu amor, minha companheira de vida dela que aceitou se mudar de aproximadamente uns 500km de distância da sua cidade para termos a nossa casa no RJ!", começou.

O artista seguiu a mensagem: "Eu te desejo as coisas mais preciosas e maravilhosas do universo, você é uma mulher incrível e a cada dia que passa eu sou mais apaixonado por você. Obrigado por ser exatamente quem você é e me fazer o marido mais feliz do mundo todos os dias! Feliz aniversário, meu amor", finalizou.

Mumuzinho e Thainá, vale lembrar, se casaram em 2019 em uma cerimônia para 300 convidados no Rio de Janeiro. Em 2021, eles chegaram a se separar, mas pouco tempo depois reataram o relacionamento.

Confira:

Mumuzinho comove ao anunciar morte da avó

O cantor Mumuzinho usou as redes sociais para lamentar a morte de sua avó, dona Edinéia, que estava com 94 anos. Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou uma foto em que aparece abraçado com ela e prestou uma homenagem.

"Minha vozinha descansou… Obrigado por tudo que me ensinou, pelo legado que deixou na nossa família e principalmente por sempre ter sido um exemplo de garra e perseverança pra todos nós. Agora você descansou do lado de Deus, foi uma linda passagem nesse mundo, vózinha! Te amaremos pra sempre!", declarou ele, que em seguida completou a postagem fazendo um agradecimento a equipe do hospital que cuidou de dona Ednéia. Confira a publicação completa!