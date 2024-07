Liane Maya defende arte e cultura: 'A cena paulista é diversificada'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Liane Maya explica as diferenças entre as cenas artísticas do Rio de Janeiro e São Paulo

Após anos morando em São Paulo, a atriz Liane Maya, que é natural do Rio de Janeiro, retorna à cidade natal no papel de Velma Von Tussle, uma das vilãs do musical Hairspray. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a artista — que tem uma ampla carreira teatral e já atuou em programas de humor na TV — comenta sobre sua visão acerca das cenas artísticas do Rio de Janeiro e São Paulo, e revela, também, a importância do humor em seu caminho profissional.

Além da emoção ao rever a família, amigos e o público carioca, a temporada no Rio de Janeiro para a exibição de Hairspray traz a Liane reflexões não tão otimistas: depois de dois anos morando em São Paulo e observando a diversidade de produções culturais, Liane não enxerga a mesma abundância no Rio de Janeiro: "O Rio é a cidade do evento e da vanguarda do comportamento, porém a atividade artística não consegue se manter aquecida por muito tempo", comenta.

Enquanto a artista vê São Paulo como "uma cidade cultural muito bem estruturada", a ausência de um suporte semelhante na cidade carioca condena o meio artístico ao êxodo para a capital paulista. "A cena paulista é diversificada, tudo acontece para todos os tipos de público que prestigia a arte e a cultura. Para nós, artistas, a falta de estrutura e de continuidade no Rio fazem com que muitas vezes tenhamos que ir em busca de novas oportunidades de investimento e de trabalho que a cidade de São Paulo nos oferece", reflete.

Em Tarsila - A Brasileira, Liane contracenou com Jarbas Homem de Mello e Cláudia Raia

Ainda assim, a artista relembra que já teve muitos trabalhos realizados na cidade maravilhosa. Ao todo, foram 10 anos entre Rio e São Paulo com os musicais Gypsy, Cabaret, Crazy For You e Tarsila - A Brasileira. Além das atuações no palco, Liane também participou de diversos programas de humor da TV Globo — emissora com estúdios de gravação no Rio de Janeiro —, como Planeta dos Homens, Viva o Gordo, Humor Livre, Chico Anysio Show, Os Trapalhões e Escolinha do Professor Raimundo.

Com tantos programas memoráveis de humor no currículo, a artista revela que o gênero norteia a sua carreira: "Mesmo levantando personagens na dramaturgia, sempre vi na comédia a forma de colocar o dedo na ferida e criticar a sociedade".

Liane viverá Velma Von Tussle em Hairspray até final de setembro, e logo estará no streaming como Dona Zefa em Uma Garota Comum, nova série do Disney Plus. Para 2025, a atriz conta que já possui projetos engatilhados: um solo musical chamado Rosa Shock e os projetos musicais As mulheres da Guerra e Um Cabaret Musical, que falam do processo de emancipação da mulher através dos tempos.