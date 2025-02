Geovana Clea leva origens sertanejas para obras reconhecidas no exterior: 'Riqueza sem preço'

Em entrevista à CARAS Brasil, a artista Geovana Clea compartilha detalhes sobre a mostra 'Sertões' e revela conexão profunda com as obras apresentadas

Natural de Inhapi, no sertão alagoano, Geovana Clea (47) mora na Itália, mas mantém suas raízes vivas através da arte. A exposição Sertões, que chega a Trancoso, no litoral baiano, após passar por São Paulo, Ilha do Ferro e pelo Salão do Móvel de Milão, transforma elementos típicos do sertão em símbolos de resistência e identidade. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista fala sobre levar as origens sertanejas para obras reconhecidas no exterior: "Riqueza sem preço", declara.

Reencontro com as origens

Com um trabalho reconhecido mundialmente, Geovana Clea reforça a importância de trazer sua exposição ao público brasileiro. Para a artista, apresentar Sertões em Trancoso é uma oportunidade especial de diálogo entre culturas.

"É muito especial, pois Trancoso é um lugar que reúne múltiplas culturas. Sinto que aqui tem uma riqueza cultural e uma grande abertura para novos projetos. Isso torna tudo mais inspirador", afirma. A escolha do local reflete o desejo de ampliar o acesso à sua arte, permitindo que mais pessoas conheçam sua interpretação sobre a cultura sertaneja.

Ao longo dos anos, a artista tem se dedicado a explorar as nuances da vida no sertão, destacando sua beleza e complexidade. A exposição não apenas homenageia sua terra natal, mas também provoca reflexões sobre identidade e preservação cultural.

Memória traduzida em arte

A ligação de Geovana com suas raízes é um dos pilares de sua produção artística. Algumas de suas obras, por exemplo, carregam nomes de pessoas que marcaram sua trajetória, como forma de eternizar essas memórias.

"Muita emoção. As obras levam nomes de pessoas, pois quero que cada uma tenha uma história ligada a pessoas que enxerguei amor durante o tempo que vivi ali", explica.

Para Trancoso, a artista apresenta uma série especial intitulada Flores do Sertão, inspirada nas cores das flores típicas da região. A coleção presta homenagem a mulheres que tiveram um papel significativo em sua vida, incluindo nomes como Deusdedith, Dolores, Emanuela, Ieda, Ângela Maria, Dona Neta, Dona Nenzinha, Tia Cida, Guega e Flora.

Símbolo de resistência e força

A exposição também aborda temas como resistência e identidade, destacando as lições que o sertão pode oferecer ao restante do país. Para Geovana, mais do que resistência, o sertanejo carrega uma forte resiliência diante das adversidades.

"Mais que resistência, vejo resiliência e muita força para viver as adversidades com alegria e positividade. No caso do povo indígena Koiupanká, que reside também em Inhapi, vejo essa continuação de resistência e luta para manter a cultura ancestral viva e presente na nova geração", ressalta.

A artista destaca que, ao viver na Europa, percebeu ainda mais o valor da simplicidade e da generosidade do povo sertanejo. "Certamente, depois de muitos anos morando na Europa, eu, em primeira pessoa, entendi o tamanho da riqueza sem preço que existe na vida cotidiana do povo sertanejo, que é a humanidade e a doçura com que acolhem todos que apareçam por lá. Isso não tem preço, o povo do sertão, sem dúvida, sabe amar", enfatiza.

Passado e futuro

Além da valorização da cultura sertaneja, Geovana Clea busca reforçar a necessidade de preservar memórias e tradições. Sua arte reflete a relação afetiva com o sertão e sua gente, transformando a terra árida em uma metáfora de resistência e aprendizado.

As obras da artista mesclam elementos naturais da região, como barro de diferentes tonalidades, incorporando cristais e materiais sustentáveis. Em colaboração com a Swarovski e a Ibratin, cada peça se transforma com um brilho único, sem perder a essência da simplicidade sertaneja.

A mostra Sertões conta com curadoria da arquiteta alagoana Mariana Moura e parceria com a G. Gallery, de São Paulo. O vernissage acontece no dia 28 de fevereiro, às 18h, na Galeria Hugo França, em Trancoso, e a exposição estará aberta ao público até 20 de junho.

