Após susto, Maria Casadevall surge tocando percussão com a namorada

A atriz Maria Casadevall, que está afastada da TV desde 2017, é diagnosticada com a Síndrome de Eagle, também chamada de processo estiloide alongado

A atriz Maria Casadevall, de 37 anos, compartilhou registros raros ao lado da namorada, Letícia Mares, treinando percussão juntas. O momento foi publicado por meio dos stories no perfil do Instagram da artista. As duas namoram desde 2021 e, nas fotos recentes, posaram durante uma aula do instrumento.

A percussionista é especialista em Djembê, um tambor originário da Nova Guiné, na África. Ele é considerado um instrumento de cura. "Mais um dia de aprendizado com tambô curadô. Agenda da Letícia tá aberta", escreveu Maria.

Confira, abaixo, as imagens do casal:

Maria Casadevall publica registro raro com a namorada, Letícia Mares - Foto: Reprodução/Instagram

Maria Casadevall publica registro raro com a namorada, Letícia Mares - Foto: Reprodução/Instagram

Afastamento da TV

Maria Casadevall está longe das novelas desde Os Dias Eram Assim, exibida em 2017. A atriz também compôs o elenco dos sucessos Amor à Vida (2013) e I Love Paraisópolis (2015), todos folhetins da TV Globo.

Em novembro de 2024, Casadevall explicou o motivo de seu sumiço das redes sociais e justificou seu afastamento por conta da Síndrome de Eagle. A condição, também denominada de processo estiloide alongado, é provocado pela calcificação da região do pescoço e do crânio, o que gera dores e incômodos.

"Passei por uma cirurgia, nada grave, mas eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse diagnóstico que é raro, difícil, mas ele é causador de muitos desconfortos", anunciou na ocasião. Saiba detalhes!

Leia também: Maria Casadevall reflete sobre desconforto em namoro com Caio Castro: "Fora do tom"