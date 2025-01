Atriz de Volta Por Cima detona atitude dos gêmeos no BBB 25

A atriz e cantora Lellê, da novela Volta Por Cima, detona a declaração dos gêmeos João Pedro e João Gabriel sobre o funk em festa do BBB 25

A atriz e cantora Lellê, que interpreta Silvia na novela Volta Por Cima, da Globo, detonou a declaração dos gêmeos João Pedro e João Gabriel sobre o funk em festa do BBB 25. Os dois criticaram o ritmo ao ouvirem uma canção na festa e a frase repercutiu na web. Tanto que a atriz fez questão de rebater.

Tudo começou quando o reality show tocou as músicas De Ladin, do Dream Team do Passinho, e Joga Pra Lua, de Anitta, Dennis e Pedro Sampaio, durante a festa de sexta-feira. Ao ouvir as músicas de funk, João Gabriel disse: “Essa p•rr* [funk] não leva a nada. O povo acha que o Rio de Janeiro tem dinheiro. Isso é música?”. Então, o irmão dele, João Gabriel, completou: “A gente sabe que o que movimenta o Brasil é o agro”.

Com isso, a atriz e cantora Lellê, que já integrou o grupo Dream Team do Passinho, fez um depoimento para criticar as declarações dos gêmeos sobre o funk. "Hoje foi bem chato acordar para um dia cheio de gravações recebendo mensagens de amigos, imprensa e fãs sobre as falas equivocadas do João Gabriel e João Pedro sobre minha música e o funk de uma forma geral no BBB. Em pleno 2025 ter falas desrespeitosas sobre minha cultura e a nossa forma de fazer entretenimento é bem cafona e fora de época!”, disse ela.

E completou: "A crítica sem entendimento só reforma a intolerância e a falta de respeito! O funk é parte do que sustenta o Brasil há décadas! E que agora sustenta o mundo! Afinal, o único número 1 global do Spotify que o Brasil tem é de uma funkeira. Aos meus cariocas, vamos continuar fazendo funk e entretendo do jeito que a gente gosta e sabemos direitinho”.

